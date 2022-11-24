Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Госдумы Сергеем Леоновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о задачах партии, в том числе на ближайших выборах в Псковской области. Отдельное внимание будет уделено обсуждению позиции ЛДПР по поводу дискриминации медицинских статей Уголовного кодекса РФ.

Трансляция завершена.