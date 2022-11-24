Политика

Сергей Леонов рассказал о работе ЛДПР в новых политических реалиях

ЛДПР является партией для людей и про людей, поэтому главным беспокойством партийцев является спецоперация. Об этом заявил депутат государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов в программе «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он привел в пример отделение партии в Смоленске, где организована работа с обращениями граждан, проводятся юридические консультации, а также организована работа 15 психологов, которые оказывают помощь женам мобилизованных. Также проводится сбор вещей на нужды ВС РФ.

Депутат также рассказал, что ЛДПР регулярно посещает новые территории РФ. Так, недавно делегация партии побывала в Херсоне, куда были переданы необходимые для госпиталя медикаменты и ноутбуки для учебных заведений. «И, конечно, общались с людьми», - рассказал Сергей Леонов и отметил, что людям важен этот контакт.

Также в партии разрабатывают законопроект о сокращении рабочих дней для жен мобилизованных и военнослужащих, чтобы они больше времени могли проводить с детьми.

«Задача любого депутата состоит в том, чтобы человеку было куда обратиться, уточнить информацию, получить совет. Мы выстраиваем свою работу так, чтобы людям было куда обращаться», - резюмировал депутат.