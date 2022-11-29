Владимир Воробьёв оценил дисциплину в Псковской городской Думе

Никаких проблем с дисциплиной в Псковской городской Думе седьмого созыва не возникает. Об этом сообщил заместитель председателя гордумы Владимир Воробьёв в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, сам Владимир Воробьев — гвардии полковник в отставке.
Также парламентарий со стажем оценил новый, седьмой состав городской Думы. Он отметил хороший уровень образования молодых депутатов.
По его словам, работа в Думе выстроена чётко, заместители председателя распределяют между собой нагрузку в зависимости от возможностей, для молодых парламентариев проводят занятия, на которых их обучают депутатской работе.
«В настоящий момент сложилась очень хорошая атмосфера взаимодействия депутатов с председателем Псковской городской Думы, с заместителям. Все депутаты стараются друг друга поддерживать, помогать. Начальник, председатель Псковской городской Думы — достаточно подготовленный человек с очень большим жизненным опытом, очень конструктивно организовал и проводит работу Псковской городской Думы не только с депутатами, но и с персоналом Думы. Поэтому, я считаю, на сегодняшний момент никаких проблем нет. Все вопросы решаются только в положительном ключе», - заключил он.