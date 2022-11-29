Политика

Владимир Воробьёв оценил дисциплину в Псковской городской Думе

Никаких проблем с дисциплиной в Псковской городской Думе седьмого созыва не возникает. Об этом сообщил заместитель председателя гордумы Владимир Воробьёв в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вся наша жизнедеятельность основывается на дисциплине, на трудовой дисциплине. Нужно выполнять все требования. Он (Александр Гончаренко, председатель Псковской городской Думы — ред.) постоянно проводит совещания, не только с руководителями отделов, но и с заместителями. Еженедельно подводятся итоги деятельности начальников отделов, заместителей и всего аппарата Думы. Он отмечает, какой отдел лучше выполнял задания в течение недели, акцентируя внимание именно на тех моментах, что приходилось исполнять. Я скажу, что все отделы успешно выполняют все поставленные задачи, и проблем пока что нет», - сказал Владимир Воробьев, отвечая на вопрос радиоведущей о том, как Александр Гончаренко, учитывая его военное прошлое, смог организовать работу городской Думы с точки зрения дисциплины.

Напомним, сам Владимир Воробьев — гвардии полковник в отставке.

Также парламентарий со стажем оценил новый, седьмой состав городской Думы. Он отметил хороший уровень образования молодых депутатов.

«Новый созыв отличается от предыдущих прежде всего тем, что в псковский парламент прошли новые молодые люди, достаточно хорошо образованные для нашего времени, они имеют богатый жизненный опыт. Некоторые из них были депутатами Псковского областного Собрания, некоторые по профессии врачи, общественные деятели, работники социальной сферы, военные», - рассказал Владимир Воробьев.

По его словам, работа в Думе выстроена чётко, заместители председателя распределяют между собой нагрузку в зависимости от возможностей, для молодых парламентариев проводят занятия, на которых их обучают депутатской работе.

«В настоящий момент сложилась очень хорошая атмосфера взаимодействия депутатов с председателем Псковской городской Думы, с заместителям. Все депутаты стараются друг друга поддерживать, помогать. Начальник, председатель Псковской городской Думы — достаточно подготовленный человек с очень большим жизненным опытом, очень конструктивно организовал и проводит работу Псковской городской Думы не только с депутатами, но и с персоналом Думы. Поэтому, я считаю, на сегодняшний момент никаких проблем нет. Все вопросы решаются только в положительном ключе», - заключил он.