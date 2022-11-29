Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» доказывает свою успешность реальными делами

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил партийцев и сторонников с 21-ой годовщиной со дня создания партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

«Все эти годы "Единая Россия" доказывает свою успешность реальными делами, направленными на конкретную помощь и улучшение жизни жителей нашей страны. Поддержка сограждан во время локдауна, помощь детям и пожилым, активная работа с нашими воинами – всё это делается от чистого сердца партийцев и волонтеров», - отметил депутат.

Главным итогом каждой акции партии, каждого нового предложения, по словам Александра Козловского, является отклик людей, которые получили своевременную помощь, не остались один на один со своей проблемой. Это было и всегда будет приоритетом в работе каждого депутата, каждого партийца, подчеркнул он.

«От всей души желаю всем, кто связал свою жизнь с "Единой Россией", крепкого здоровья, удачи и успехов в новых начинаниях! С праздником», - добавил Александр Козловский.