Политика

«Посты строчить — не мешки ворочать»: усиливать ли ответственность политиков за публичные высказывания?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM), на тему необходимости повышения степени ответственности политиков за публичные заявления.

За последнее время депутаты Госдумы внесли существенные изменения в действующее законодательство, которые сильно повлияли не только на работу средств массовой информации, но значительно ограничили возможности обычных граждан выражать свое мнение в соцсетях. Нарушителям грозят штрафы и уголовные дела. Сами же народные избранники нередко не ограничивают себя в публичных выступлениях и высказывают идеи, которые вызывают раздражение не только у избирателей, но у коллег-парламентариев.

На необходимость более ответственно относится к публичным высказываниям своим коллегам-парламентариям указал секретарь генерального совета партии «Единая Россия», сенатор Андрей Турчак. «Посты строчить - это вам не мешки ворочать», - так выразился он в своем Telegram-канале, комментируя одно из заявлений депутата Госдумы Евгения Федорова. Он раскритиковал парламентария за негативные высказывания в адрес военкора, который находится на передовой. Андрей Турчак также отметил, что считает нужным ввести закон об отзыве мандатов депутатов «как раз специально для таких балаболов».

Нужно ли повысить степень ответственности политиков, в том числе депутатов, за публичные высказывания? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Согласен с мнением Андрея Турчака депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. На его взгляд, бороться с любителями резких и неуместных высказываний нужно с помощью критики со стороны депутатов, а также проводить работу над ошибками.

«Я поддерживаю Андрея Анатольевича, поскольку, действительно, наши коллеги зачастую заигрываются с пиаром. Несмотря на то, что мы работаем в одной фракции, хотелось бы подсказать, что здесь нужно быть внимательными. Он рассуждает о тех людях, которые работают там на передовой постоянно, а не наездами, попадают и под бомбёжки, и под обстрелы, получают ранения. Таких людей вообще надо ценить, они стараются донести до наших граждан реальную ситуацию на том или ином участке фронта специальной военной операции. Меру ответственности как мы повысим? Фёдоров что хотел, получил: ту порцию критики, которую заслуживает по своему выступлению. Об уголовной ответственности здесь тяжело говорить. Как мне кажется, осуждение коллег – очень важный момент. Люди должны фильтровать свои высказывания и думать, о чём говорят. Некоторые сначала говорят, а уже потом думают, а может и не думают вовсе. Те высказывания были излишни, неправильны. Им необходимо провести работу над ошибками».

По мнению лидера фракции ЛДПР в региональном парламенте Антона Минакова, решать вопрос по поводу неуместных или оскорбительных высказываний депутатов нужно внутри партий. На его взгляд, если появится закон о наказании политиков за их слова, это может привести к устранению депутатов от оппозиции.

«Считаю, что любой политик, неважно депутат он или чиновник, в информационной среде должен отдавать себе отчёт за те слова, которые он говорит. ЛДПР всегда последовательно выступала за введение дополнительных ограничений для чиновников и депутатов. Но в этом вопросе палка может быть о двух концах. С этой инициативой вышел секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, поскольку у него случился небольшой скандал в социальных сетях с депутатом также от этой политической партии. На этой почве возникла идея законопроекта, который усилит ответственность и позволит лишать мандатов. Почему у меня это вызывает опасения: не будет ли приниматься и использоваться закон в адрес депутатов, которые представляют оппозицию? Чтобы таким образом расправляться со своими политическими конкурентами. Если у них произошёл некий конфликт, депутат от "ЕР" позволил себе оскорбительные высказывания, им ничего не мешает решать это вопрос внутри своей фракции. Собрать ее, провести совещание, вынести решение – вплоть до отчисления из партии, что будет автоматически означать невозможность избираться ни от этой партии, ни, возможно, от других».

Депутаты должны нести ответственность за свои слова, утверждает лидер фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак. Он предположил, какие могут быть меры наказания за неадекватные высказывания и призывы.

«Что касается ответственности выборных лиц, а депутат Госдумы именно такое лицо, они должны её нести, в первую очередь, за те обещания, которые на выборах надавали. Надо как минимум отбирать мандат, а как максимум – приравнивать невыполненные обещания к политическому мошенничеству, давать за это реальные наказания, административные штрафы, например».

Если и будет создан закон, регулирующий ответственность за публичные высказывания депутатов, то важно, чтобы он работал для всех сторон: и для партии власти, и для оппозиции, утверждает лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук. Иначе он станет инструментом прессинга неугодных политиков.

«Если повышать ответственность политиков за публичные высказывания, то это должно работать в обе стороны. Я такого наслушался от многих наших высоких политиков, что и по старому законодательству можно было возбуждать уголовные дела (возбуждение межнациональной розни и другие) или как минимум административные. Но это будет еще один претенциозный закон, который работает в одну сторону - против тех, кто не угоден власти. Мы уже много видели в последнее время подобных примеров, будет очередной капканчик, чтобы придавить тех, кого хочется придавить».

Публичные лица должны осознавать, какие заявления они транслируют, уверен первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«Я считаю, если ты являешься публичным лицом или депутатом, надо ответственно относиться к своим словам и заявлениям, потому что к ним прислушиваются люди, верят в них. Если идут негативные высказывания, необходима ответственность вплоть до освобождения от должности и депутатских обязанностей. Часто, особенно в предвыборное время, дают несбыточные обещания, которые потом уходят в небытие, и никто за это не отвечает. Ну а сейчас, в такое ответственное время, когда идет специальная военная операция, надо быть очень осторожными. Раньше было много вирусологов, теперь все стали военными экспертами, высказывающие свои суждения. Должны высказываться те, кто имеет к этому отношение и имеет достоверную информацию, и не вводить людей в заблуждение».

Почему еще возникает вопрос о фильтрации публичных заявлений депутатов — непонятно. Политикам априори должно быть известно, что использовать в выступлениях некорректные выражения и высказывать необоснованные обвинения в чей-то адрес нельзя.

Но в последнее время стало заметно, что парламентарии не стесняются в выражениях. С приходом соцсетей проблема особенно усугубилась. В этой ситуации идея Андрея Турчака – отзывать парламентариев-балаболов, – кажется весьма актуальной.

Анастасия Сливинская