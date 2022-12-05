Политика

Координационный совет лево-патриотических сил создадут в Псковской области

Координационный совет лево-патриотических сил создадут в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения КПРФ.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения КПРФ

Вопрос образования Координационного совета лево-патриотических сил в Псковской области первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко обсудил с руководителями региональных общественных организаций «Левый фронт» Дмитрием Уразовым и «За новый социализм» Игорем Титовым.

«Общих тем предостаточно. Это встреча 100-летия образования СССР, грядущая муниципальная реформа, вопросы экологии, выборы губернатора области и другие. Приняли решение о выработке условий вступления в Координационный совет, открытия своей страницы в социальной сети "ВКонтакте". Приглашаем к диалогу и взаимодействию наших сторонников», - рассказали в региональном отделении партии.