Политика

Демократия и толерантность

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему демократии и толерантности в России. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Тенденция последних лет — это планомерное наступление на права и свободы.

За последнее время депутаты Госдумы приняли немало ограничительных законов. Были внесены существенные изменения, которые сильно повлияли не только на работу средств массовой информации, но и значительно ограничили возможности обычных граждан выражать своё мнение. Также были созданы жёсткие рамки для проведения публичных мероприятий и организации культурных проектов. Нарушителям грозят штрафы и уголовные дела.

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Одним из наиболее важных принципов демократии является свобода выражать свои политические взгляды в СМИ. Но депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что это никуда не годится. В разговоре про либеральных оппонентов и противников спецоперации на Украине она выразилась, что в России слишком много свободы, поэтому граждане до сих пор могут вольно высказываться на любые темы. По её словам, с демократичностью и толерантностью в России пора заканчивать.

Кто-то стал оправдывать Драпеко, потому что, будучи актрисой, она могла выразиться на эмоциях. Но наряду с этим её заявление о необходимости «заканчивать с демократией» вызвало шквал негатива и возмущения.

Мы поинтересовались мнением депутатов, политологов и общественников: как они оценивают позицию Елены Драпеко? Нужно ли отказываться от демократии? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

По словам депутата Госдумы от Псковской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского, вместо того, чтобы уходить в крайности, нужно создать грамотное взаимодействие государства со средствами массовой информации и гражданами. Разные точки зрения имеют место быть, их нельзя отменять. Важно при этом одно: не допустить распространения фейков.

«Мне кажется, самое опасное — это шарахаться из одной стороны в другую, из одной крайности в другую. Конечно, необходимо смотреть, может быть, корректировать какие-то взаимоотношения между прессой и властью, между гражданами и медиа-ресурсами. Но мне кажется, так просто отказаться и уподобляться тем же самым западным государствам в плане фильтрации нужного и ненужного контента — неправильно. Тут я абсолютно поддерживаю нашего президента, что мы должны слышать через медийные источники, через журналистов разные точки зрения, разные формулировки. Другое дело, чтобы это не перерастало в открытую агитацию или производство фейков. Поэтому если это всё актуально, то, наверное, да, необходимы разные точки зрения. В любом случае, мне кажется, мы опять сделаем шаг назад и похороним то, чего добились за эти годы».

Сейчас в России непростое время, необходимо поддерживать свою страну, утверждает председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва. Поэтому люди, к мнению которых прислушиваются, должны контролировать свои слова.

«Мне не нравится тоже, как высказываются люди, которые уважают себя и считают, что к их мнению люди прислушиваются. Сейчас особое время. Надо очень сдерживать свои слова, и я во всех интервью говорю, надо поддерживать свою страну. Ошибки есть у всех. И если ты на своём месте и можешь как-то повлиять, значит, влияй так, чтобы этих ошибок было меньше. Но так себя вести — это недостойно людей, чьё мнение все-таки имеет определённое значение в определённых кругах».

Елена Драпеко — талантливая актриса, оказавшаяся в политике. Поэтому в интервью она взялась рассуждать на темы, в которых не разбирается, уверен руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

«Случай Елены Драпеко очень печален. Это случай талантливой актрисы, которая занялась не своим делом: пошла в политику. Очевидно, в силу каких-то причин её образ, фильмы, в которых она играла, оказался полезен конкретной политической партии. Это привело к тому, что вместо дела своей жизни госпожа Драпеко стала заниматься вещами, в которых она ничего не понимала никогда, не понимает сейчас, и я боюсь, никогда уже не будет понимать. Я могу высказать только глубокое сожаление в связи с тем, что госпожа Драпеко, обладая высоким статусом депутата федерального парламента, высказывается о вещах, в которых ничего не понимает».

В совесткое время никто не высказывался против политического режима страны, все были воспитаны иначе, объясняет первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко. За годы демократии в России люди стали другими. Решить это можно не жесткими мерами, а перевоспитанием поколения.

«Сегодняшнее время я сравниваю с Советским Союзом, тем более 100-летие образования СССР грядёт. В советское время такие вопросы не задавали. Тоже были разные высказывания в своё время, но народ был грамотно воспитан, патриотические чувства были, понимаете? И что-то сказать против строя — кому он нравился, не нравился — таких резких высказываний не было. Ну а сейчас, когда разгул был демократии, как говорится, и в то же время не воспитывалось уважительное отношение к нашему флагу, к нашим идеям, к нашему гербу, а теперь мы хотим кому-то рот закрыть. Нет, это процесс длительный и не такой простой, поэтому надо действовать в семье, наше будущее поколение воспитывать и уважительному отношению к старшим, и к нашему государству, тогда, я думаю, необходимость принимать жесткие законы и постановления отпадёт. Ну а Драпеко можно понять. Она женщина импульсивная, эмоциональная, воспитанная на советских традициях».

Россия — страна с явной свободой слова, что является высоким достижением, утверждает лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. На его взгляд, такую позицию следует сохранять.

«Во-первых, конечно, хочется отметить, что в России образовалась демократия, которой нет ни в Европе, ни в США. Это демократия, в которой есть явная свобода слова. Это факт. И я считаю это огромным достижением нашего государства за 30 лет новой России. Хочу обратить внимание, что информационное агентство "Дождь"* работало в России 12 лет, потом было признано иностранным агентом, а в Европе оно проработало, по-моему, полтора месяца. Его сейчас закрыли. Никакого в Европе инакомыслия нет. Вообще ни о какой свободе слова сейчас, к сожалению, речь не идёт. И это такое, скажем так, пагубное. Брать пример пагубного, я думаю, не стоит. И то достижение, которое мы имеем сейчас, мы должны, конечно же, сохранить. Идти по пути нормальной информационной борьбы, когда мы можем людям нормально говорить, что белое — это белое, чёрное — это чёрное. Когда мы видим какое-то враньё, говорить, что это — враньё, это информационные фейки. Когда мы видим переписывание истории, мы можем смело говорить, что мы переписываем историю. А запретить, спрятаться, убежать — это не тот путь, который наша страна выбрала. И я думаю, что мы никогда к этому не придём».

Елена Драпеко закладывала в свои слова иной смысл, считает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Более того, он добавил, что Конституция России гарантирует право каждому гражданину иметь своё мнение.

«Во-первых, я всё-таки думаю, что эти слова, действительно, вырваны из контекста. Депутат и популярная советская актриса всё-таки имела в виду другое. Потому что, действительно, сегодня российская Конституция позволяет каждому человеку иметь своё мнение и не быть за него подлежащим ответу, если оно, конечно, не нарушает общественные нормы поведения, не оскорбляет никого и, самое главное, не является публичным, нарушающим права других лиц. А что касается демократии, то, мне кажется, действительно, надо почаще обращаться Конституция Российской Федерации, которая устанавливает, что Россия является демократическим правовым государством с республиканской формой правления. И глава вторая Конституции гарантирует каждому человеку право на своё мнение, на получение информации. Переубеждать его и доводить свою позицию можно в порядке дискуссии и аргументами, которые должны быть поняты оппоненту, если, конечно, он готов к этому. Ну и самое главное, очень не хотелось бы, чтобы мы не шли по пути наших западных партнёров, как мы видим сегодня, правительственные структуры Латвии и Литвы лишили аккредитации оппозиционный "Дождь"*, что вообще как-то не очень понятно со стороны свободы слова в таких странах, которые сейчас называют оплотом демократии».

Нынешняя политическая система формировалась не без участия депутата Елены Драпеко. Она состоит в Госдуме еще с 2000 года. Однако в своем заявлении Драпеко явно и чётко определила: демократия нашей стране не нужна.

Этот политический режим немыслим без парламентаризма, который выступает главной формой его осуществления. Выходит, отказавшись от демократии, депутат Госдумы отказывается и от своей работы.

Анастасия Сливинская

* СМИ, выполняющее функции иноагента.