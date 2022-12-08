Снижение избирательного возраста привлечёт молодёжь к выборам, считают в ЛДПР

Законопроект, разрешающий участвовать в голосовании на выборах с 16 лет, поможет вовлечь молодежь в избирательный процесс. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он опроверг утверждение, что молодёжь в стране аполитична.
Оценить поддержку инициативы уже можно по отзывам членов других фракций Госдумы, считает Сергей Леонов.
«Единственная партия, которая выступила кардинально против – эсеры. Коммунисты нас поддержали, партия власти пока не отреагировала. Есть надежда на то, что законопроект будет принят. Примерно такая же ситуация была с инициативой об официальном выходном 31 декабря. Сейчас её поддерживают уже все», – заключил парламентарий.