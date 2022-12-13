Политика

Главное событие уходящего года назвал Олег Брячак

Главным событием уходящего года председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Олег Брячак в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) назвал отмену двуглавой системы управления Псковом.

«Долгожданное решение об отмене двуглавой системы управления городом – главное событие уходящего года местного значения», – отметил эсер.

В масштабах страны гость студии назвал значимым событием проведение специальной военной операции.

«Мы наблюдаем практически каждый год какие-то сюрпризы. Мы столкнулись с беспрецедентным давлением в 2022 году со стороны наших западных партнеров. Но оно нас не сломало, оно оказывает положительное влияние на нашу экономику. Деньги остаются внутри страны, нет оттока капитала, увеличивается бизнес-активность внутри, происходит импортозамещение, свято место пусто не бывает, вижу это как бизнесмен», – добавил Олег Брячак.