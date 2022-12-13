Политика

Послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в парламенте.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что к посланию нужно «серьезно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени».

Согласно Конституции России, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В таких выступлениях глава государства традиционно излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу.