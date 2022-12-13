Малолетний электорат: необходимо ли снижать возрастной порог для участия в выборах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему снижения возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сенатор и группа депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о снижении возрастного порога для участия на выборах всех уровней до 16 лет. Позднее идею поддержали в КПРФ. По мнению инициаторов, если с 16 лет граждане России могут вступать в брак, заключать трудовые договоры и вести бизнес, то они имеют право и выбирать власть.
Кроме того, снижение возрастного порога включит в электоральный процесс ещё около 3 млн юных граждан России. Либерал-демократы уверены, что такая мера позволит повысить явку и легитимность выборов.
С идеей снижения возрастного ценза на выборах ещё 2 года назад выступал ныне покойный лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Новые положения в электоральном законодательстве появляются практически в течение каждого избирательного цикла. По мнению экспертов, правовых препятствий для снижения избирательного возрастного ценза нет. Но это решение может оказаться неверным с другой точки зрения. Шестнадцатилетние подростки вряд ли являются политически зрелыми гражданами, к тому же они практически не разбираются в общественно-политических процессах, несмотря на уроки истории и обществознания.
Необходимо ли снижать возрастной порог для участия в выборах? Какие особенности у работы с молодым электоратом? Насколько подростки в 16 лет политически зрелые? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».
Молодежь, в том числе старшеклассники, проявляют интерес к политике, объясняет депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов. По его мнению, инициатива снижения возрастного ценза на выборах получит поддержку среди депутатов Госдумы.
По словам лидера фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олега Брячака, с 16 лет граждане уже готовы получать водительские права, но голосовать им еще рано. Он предположил, что возрастной ценз для участия в выборах можно наоборот повысить, например, до 21 года.
На взгляд лидера фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артура Гайдука, шестнадцатилетние подростки еще не интересуются политикой. Поэтому лучше оставить право голосовать на выборах только при достижении совершеннолетия граждан.
Преждевременной считает инициативу и первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко.
Право голосования на выборах должно предоставляться с 18 лет, считает депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Но партии могут давать подросткам возможность изучать политические процессы до достижения этого возраста, чтобы они были готовы к осознанному выбору на голосовании.
Среди современных подростков есть те, кто увлекается политикой, рассказал психолог, бизнес-тренер Сергей Калинин. Но этот интерес не всегда означает умение разбираться в процессах. Он добавил, что по некоторым исследованиям зрелые взгляды на политику формируются даже не при достижении совершеннолетия, а несколько позже.
На сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос, в котором выясняется, насколько респонденты поддерживает идею снижения возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет. Почти 80% опрошенных выступают против, потому что уверены: молодежь в этом возрасте еще не способна разбираться в политике.
Правительство России уже выступило с официальным отзывом против этой инициативы. Но вопрос о снижении возраста голосования остается дискуссионным.
По мнению экспертов, добиться участия в выборах даже половины от числа подростков 16-17-летнего возраста не представляется возможным. На данный момент электоральная работа с этой частью потенциальных избирателей запрещена. Также не стоит исключать тот факт, что наиболее активные участники выборного процесса — это граждане среднего и старшего возраста. Но никак не молодежь.
Анастасия Сливинская