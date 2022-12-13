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Политика

Малолетний электорат: необходимо ли снижать возрастной порог для участия в выборах?

15.12.2022 14:22|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему снижения возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Сенатор и группа депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о снижении возрастного порога для участия на выборах всех уровней до 16 лет. Позднее идею поддержали в КПРФ. По мнению инициаторов, если с 16 лет граждане России могут вступать в брак, заключать трудовые договоры и вести бизнес, то они имеют право и выбирать власть.

Кроме того, снижение возрастного порога включит в электоральный процесс ещё около 3 млн юных граждан России. Либерал-демократы уверены, что такая мера позволит повысить явку и легитимность выборов.

С идеей снижения возрастного ценза на выборах ещё 2 года назад выступал ныне покойный лидер и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Новые положения в электоральном законодательстве появляются практически в течение каждого избирательного цикла. По мнению экспертов, правовых препятствий для снижения избирательного возрастного ценза нет. Но это решение может оказаться неверным с другой точки зрения. Шестнадцатилетние подростки вряд ли являются политически зрелыми гражданами, к тому же они практически не разбираются в общественно-политических процессах, несмотря на уроки истории и обществознания.

Необходимо ли снижать возрастной порог для участия в выборах? Какие особенности у работы с молодым электоратом? Насколько подростки в 16 лет политически зрелые? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Молодежь, в том числе старшеклассники, проявляют интерес к политике, объясняет депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов. По его мнению, инициатива снижения возрастного ценза на выборах получит поддержку среди депутатов Госдумы.

«Я и другие депутаты из нашей фракции достаточно часто встречаемся с молодёжью, со старшеклассниками. И они проявляют очень живой интерес к политике, партиям и выборам. Я это чувствую. Если мы даём молодёжи возможность работать, выстраивать бизнес, вступать в брак с 16 лет, то почему такие сознательные люди не могут голосовать на выборах? Почему мы не даем им такого права? Мне кажется это несправедливым. Эту несправедливость необходимо устранять. Единственная партия, которая выступила кардинально против – эсеры. Коммунисты нас поддержали, партия власти пока не отреагировала. Есть надежда на то, что законопроект будет принят. Примерно такая же ситуация была с инициативой об официальном выходном 31 декабря. Сейчас её поддерживают уже все. Вот так скоро мы придём и к тому, что в стране разрешат голосование с 16 лет»

По словам лидера фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олега Брячака, с 16 лет граждане уже готовы получать водительские права, но голосовать им еще рано. Он предположил, что возрастной ценз для участия в выборах можно наоборот повысить, например, до 21 года.

«Могу сказать, что это решение носит популистский характер. И в 18-то лет личность ещё недостаточно сформировалась, чтобы какие-то решения принимать, в 16 – тем более. Если что-то и менять с 18 до 16 лет, то я бы предложил изменить возраст выдачи водительских прав. В 16 лет человек физически состоялся, вырос, окреп, хватает сил поворачивать руль, внимательность. А вот возраст голосования я бы увеличил до 21 года».

На взгляд лидера фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артура Гайдука, шестнадцатилетние подростки еще не интересуются политикой. Поэтому лучше оставить право голосовать на выборах только при достижении совершеннолетия граждан.

«Видимо, они считают, что молодёжь валом пойдёт голосовать за ЛДПР. Нет, я не думаю, что это правильно. Я наблюдал за своими детьми, которые недавно преодолели этот возраст. Целостное восприятие мира формируется позже, в 16 лет его ещё нет. Голосовать в 18 лет правильнее. До этого возраста мои дети в принципе не интересовались, что происходит в политике. Они умные, акселерированные, но интереса к политической ситуации у них в принципе до этого возраста нет».

Преждевременной считает инициативу и первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко.

«Считаю, что это преждевременно. В 16 лет многие ещё школьники. В этом возрасте ещё идёт становление личности, характера, мировоззрения. Хотя это зависит от человека, некоторые и в 14 лет уже серьёзные люди, а у других и в 20 лет ветер в голове, как говорится».

Право голосования на выборах должно предоставляться с 18 лет, считает депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Но партии могут давать подросткам возможность изучать политические процессы до достижения этого возраста, чтобы они были готовы к осознанному выбору на голосовании.

«Я сторонник того, чтобы участие в выборах было с 18 лет. Другое дело давать возможность активно проявлять себя и подходить к выборам более осознанно к 18-летию, для этого существуют различные молодёжные движения и организации, которые в том числе политизированы. Например, у "Единой России" есть "Молодая гвардия", где имеется возможность активно себя проявить даже тем, кто еще не достиг 18 лет. Моё искреннее убеждение следующее: голосовать должны все-таки люди уже осознанно в 18 лет. Но также необходимо подготовить их к избирательному возрасту и создавать такие движения как "Молодая гвардия"».

Среди современных подростков есть те, кто увлекается политикой, рассказал психолог, бизнес-тренер Сергей Калинин. Но этот интерес не всегда означает умение разбираться в процессах. Он добавил, что по некоторым исследованиям зрелые взгляды на политику формируются даже не при достижении совершеннолетия, а несколько позже.

«Я вижу здесь определённые противоречия. С одной стороны, понятно, что сейчас наши дети очень хорошо информированы и в какой-то степени даже политизированы. Мне доводилось общаться с 12-13-летними подростками, которые являются подписчиками политических YouTube и Telegram-каналов, имеют чуть ли не фанатичную приверженность какой-нибудь партии или течению и так далее. С другой стороны, информированность о политике носит специфический характер. Подростки или молодые люди могут быть яростными сторонниками политических идей, но не очень хорошо представляют, как работает политическая и выборная системы. С другой стороны, мне не очень нравится в этой истории в целом следующее: если мы говорим о политическом выборе, желательно голосовать не сердцем, не за счёт эмоциональной приверженности, а опираясь на рациональный подход, понимая, в чем заключается политика, на чем она основана. То есть здесь нужна гражданская и политическая зрелость. Насколько это сформировано в 16-летнем возрасте – большой вопрос. Есть исследования, которые говорят, что более-менее разумная политическая позиция формируется к 20-25 годам, то есть даже 18-летний возраст – это рановато. Но и любой политтехнолог вам скажет, что молодёжь – по традиции самая хуже всего посещающая выборы категория людей, их меньше всего».

На сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос, в котором выясняется, насколько респонденты поддерживает идею снижения возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет. Почти 80% опрошенных выступают против, потому что уверены: молодежь в этом возрасте еще не способна разбираться в политике.

Правительство России уже выступило с официальным отзывом против этой инициативы. Но вопрос о снижении возраста голосования остается дискуссионным.

По мнению экспертов, добиться участия в выборах даже половины от числа подростков 16-17-летнего возраста не представляется возможным. На данный момент электоральная работа с этой частью потенциальных избирателей запрещена. Также не стоит исключать тот факт, что наиболее активные участники выборного процесса — это граждане среднего и старшего возраста. Но никак не молодежь.

Анастасия Сливинская

Теги: #избирательная система
Источник: Псковская Лента Новостей
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Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 213 человек
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