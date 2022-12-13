Политика

Избирательные участки в Пушкиногорском районе начали оборудовать к выборам

Участковые избирательные комиссии избирательных участков №№331-345 Пушкиногорского района проводят работу по оборудованию помещений для голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальной избирательной комиссии.

Фото здесь и далее: ТИК Пушкиногорского района

В помещениях избирательных комиссий района устанавливают технологическое оборудование, проводится его проверка, оформляются информационные стенды и размещаются информационные материалы, готовятся документы УИК, ведется работа по уточнению списков избирателей.

В ТИК напомнили, что с 14 декабря каждый избиратель может ознакомиться с данными о себе, внесёнными в список избирателей, на своём избирательном участке, а уже с 15 декабря избиратели могут подать в УИК заявление о предоставлении им возможности проголосовать на дому при наличии уважительных причин.

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить два дня - 24 и 25 декабря.

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Напомним, должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.