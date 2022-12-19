Политика

Большинство респондентов ПЛН выступили против участия 16-летних россиян в голосовании на выборах

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей выступили против снижения возрастного порога для участия в голосовании на выборах с 18 до 16 лет. Это следует из опроса, в котором приняли участие 367 человек.

76,84% голосующих считают, что молодёжь в возрасте 16-17 лет ещё не способна разбираться в политике. По мнению 10,35% участников опроса, снижать возрастные ограничения для участия в выборах неразумно, поскольку подростки в указанном возрасте более подвержены внушению.

4,9% респондентов, напротив, подержали инициативу. Они предположили, что такая мера поможет вовлечь молодёжь в избирательный процесс и повысит явку на выборах.

Спорным предложение назвали 2,45% читателей, принявших участие в опросе. 1,36% выступили «за» и напомнили, что такая практика успешно реализуется в некоторых зарубежных странах.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Сколько вы планируете потратить на празднование Нового года?».