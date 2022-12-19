Лев Шлосберг объяснил отсутствие у «Яблока» планов принять участие в выборах губернатора

Большинство респондентов ПЛН выступили против участия 16-летних россиян в голосовании на выборах

Рейтингомер: круговорот чиновничьих кадров, школы на дистанте и конопля как панацея

Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?

Рейтингомер: круговорот чиновничьих кадров, школы на дистанте и конопля как панацея. ВИДЕО

Рейтингомер: круговорот чиновничьих кадров, школы на дистанте и конопля как панацея

Рейтингомер: круговорот чиновничьих кадров, школы на дистанте и конопля как панацея

Политика

Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?

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Депутаты от ЛДПР предлагают снизить возрастной порог для участия в выборах с 18 до 16 лет. Мы вышли на улицы города и узнали у псковичей, что они думают по этому поводу.