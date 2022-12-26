Политика

«Единая Россия» попросила депутатов не материться и не постить «роскошь» в соцсетях

«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования для депутатов Госдумы от партии. В числе рекомендаций — не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не выкладывать предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны.

Как отмечает РБК, кодекс состоит из 11 пунктов:

Не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом.

Соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу.

Не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества «быть первым» могут обернуться констатацией «был не прав» (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы «словить хайп» и т.д.).

Категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа; последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства.

Желательно не комментировать специальные профильные вопросы (особенно не инициировать!), если вы не являетесь экспертом в теме или отраслевой проблеме, без консультаций с экспертами и партнерами.

Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии.

Выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга.

Контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций.

Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.

«Вдвойне дает тот, кто дает быстро» (лат. выражение): в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий о правильности мнения или о том, что «все не так меня поняли» и пр., — принести личные извинения и пояснить собственный промах.

Всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии.

В кодексе также приводятся примеры под рубрикой «Так делать не надо!». В их числе пост депутата от партии «Единая Россия» Султана Хамзаева от января 2022 года, в котором парламентарий высказывается в поддержку «проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией».