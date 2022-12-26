Политика

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» о политических итогах 2022 года

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодняшняя программа пройдет в нестандартном формате. Это будет двухчасовой радиомарафон, в котором политические итоги 2022 года подведут ведущие программ «Три мудреца» и «Сообразим на троих» - Максим Костиков, Александр Савенко, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.

Они вспомнят, в какой реальности мы провели 2022 год, а также реформы, назначения, эксперименты, открытия, взлеты и падения уходящего года.