Политика

«Обратный отсчет»: Ведущие «ПЛН FM» о политических итогах 2022 года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 29 декабря.

Сегодняшняя программа прошла в нестандартном формате. Это был двухчасовой радиомарафон, в котором политические итоги 2022 года подвели ведущие программ «Три мудреца» и «Сообразим на троих» - Максим Костиков, Александр Савенко, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.

Они вспомнили, в какой реальности мы провели 2022 год, а также реформы, назначения, эксперименты, открытия, взлеты и падения уходящего года.