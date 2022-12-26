Политика

Политические итоги-2022

В конце декабря по многолетней традиции Псковская Лента Новостей подводит итоги года. Кто из политиков вытянул счастливый билет, а кто стал главным лузером? Кого в 2022-м обвиняли во вранье и беспробудном пьянстве, а кого, наоборот, хвалили за нечаянный хайп на федеральном уровне? И кому пора бы уже выйти из анабиоза? Ответы на эти и многие другие вопросы дадим прямо сейчас.

Весь 2022-й журналисты ПЛН внимательно следили за развитием событий в стране и регионе, а сегодня - где серьезно, а где с ироний и стебом - мы будем раздавать символические призы по целому ряду номинаций, отметим самое интересное и важное. С главного и начнем.

Новая реальность 2022-го

Год прошел под знаком обострения отношений России и коллективного Запада на фоне объявленной в феврале президентом Владимиром Путиным специальной военной операции. Крутые внешнеполитические перемены, беспрецедентные санкции, частичная мобилизация, ужесточение законодательства, «закручивание гаек», эмиграция - эти и многие другие факторы очень сильно изменили жизнь наших соотечественников. Совершенно иным в 2022-м стало и положение Псковской области. Это прежде, на протяжении тридцати лет, было принято говорить о необходимости развития международных проектов совместно со странами Евросоюза и уникальном положении нашего приграничного региона, жители которого были частыми гостями в ЕС. Теперь всё иначе - «ворота в Европу» заколочены крест-накрест и превратились в высоченный забор. На фоне введения военного положения в ряде регионов РФ в Псковской области объявлен базовый уровень готовности, а недавние соседи и партнеры - это теперь потенциальный противник из НАТО.

Еще не так давно давно в Риге проходили «Дни Псковской области в Латвии», а теперь там окопались эмигранты - блогеры.

Общий вывод - «как прежде» уже не будет. Совершенно очевидно, что ситуация будет меняться и дальше, в том числе в социально-экономическом плане, что в свою очередь будет отражаться на общественных настроениях и ходе политических процессов. Всем основным игрокам - и власти, и оппозиции - это надо учитывать, рассматривая вызовы и угрозы 2023-го.

Внешняя политика сильно отразилась на внутренней, политическая зачистка и политическая мимикрия ускорились.

Выборы года - победа команды Николая Козловского в Великих Луках

В 2022-м в Псковской области прошли масштабные муниципальные выборы. Из тридцати кампаний особо выделим великолукскую. В южной столице региона формировался новый состав гордумы. Еще в первой половине года было непонятно - пойдет ли на выборы глава города Николай Козловский. И в целом было неясно, кого включат в команду «Единой России», как будут формироваться списки, кто будет рулить. Не секрет, что в областном центре уже давно хотели бы покончить с великолукским политическим феноменом, когда местным властям даже при жесткой «вертикали власти» удается сохранять относительную самостоятельность, самобытность и самостийность.

Попытки взять Луки под контроль предпринимались и раньше - наблюдали мы их и в этот раз. Однако «великолукские» снова отбились - в итоге Николай Козловский и члены его команды вновь пошли на выборы. Как отмечали обозреватели, принятое решение было абсолютно верным: глава города - гарант стабильности, а сохранить ее в непростой ситуации было крайне важно. В итоге единороссы победили, получив по результатам голосования очень высокий процент поддержки. Николай Козловский вновь избран главой города - и как считают обозреватели, будет держать бразды правления ровно столько, сколько сам посчитает нужным.

Реформа года - изменение модели управления Псковом

О неэффективности двуглавой модели управления Псковом, с главой города и главой администрации, в последние годы не говорил только ленивый. И вот - в период встраивания органов МСУ в единую систему публичной власти - в истории, продолжавшейся полтора десятилетия, была поставлена точка. Реформу инициировал губернатор Михаил Ведерников, в начале 2022-го предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Вскоре пост главы и в целом городскую Думу покинула Елена Полонская, а член губернаторской команды - глава администрации Пскова Борис Елкин повел отряд «Единой России» на выборы. Партия власти победила, получив в гордуме большинство мест; победил и Елкин - уже по итогам конкурса на замещение должности главы Пскова. Таким образом, в областном центре появился один единственный руководитель, в руках которого теперь находятся все рычаги управления Псковом.

Если в Великих Луках сохранилось «удельное княжество», то в областном центре появился полноценный «наместник», «заместитель губернатора по Пскову».

Политический Олимп года - Андрей Турчак в зоне СВО, Москве и Китае

Административный и политический вес сенатора от Псковской области Андрея Турчака рос в 2022 году по экспоненте. С самого начала проведения спецоперации секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации проявлял повышенную активность по темам гуманитарной помощи беженцам, неоднократно бывал в зоне боевых действий, встречался с участниками СВО, поднимал актуальные темы в столице.

В конце года Турчак возглавил парламентскую группу по вопросам СВО. Кроме того, он принял участие в визите российской делегации во главе с Дмитрием Медведевым в Китай и встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Закономерно, что политические обозреватели в течение года фиксировали укрепление позиций политика и его дальнейшее восхождение на российский политический Олимп. По версии экспертов авторитетного Агентства политических и массовых коммуникаций (АПЭК), в 2022-м Андрей Турчак впервые вошел в число двадцати ведущих российских политиков, оказывающих очень сильное влияние на ход процессов. Многим это не нравится - как среди политэлиты, так и среди оппозиционных политиков. Но факт остается фактом.

Назначение года - «политрук» регионального правительства Александр Серавин

В июне 2022 года заместителем губернатора, можно сказать, «политруком» правительства Псковской области был назначен известный политический консультант, президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин. Таким образом, завершился длительный период «внутриполитического безвластия», когда на протяжении двух с половиной лет после отставки Николая Цветкова кресло псковского вице-губернатора пустовало.

С Михаилом Ведерниковым Александра Серавина связывают многие годы совместной работы - на Северном Кавказе, в рамках работы полпредства президента, а также в ходе избирательных кампаний в нашем регионе. Политконсультант работал с псковской региональной властью и, по сути, неофициально выполнял функции «политического» вице-губернатора. Уже из первого интервью Серавина в новом статусе (оно вышло в эфире ПЛН FM) стало понятно, что он хорошо знает партийно-политическое поле, сложившееся в Псковской области, и верно оценивает потенциал региональных отделений партий.

Александр Серавин проводит жесткую политику противодействия оппонентам губернатора.

Так что продолжительного периода для вхождения в курс дела назначенцу не потребовалось, он взял с места в карьер - и уже в сентябре успешно решил задачи, стоящие перед региональной властью на муниципальных выборах. Впрочем, главные испытания впереди - в 2023-м пройдет главная региональная кампания - губернаторская, да и президентские выборы уже не за горами.

«Кронпринцесса» года - замглавы администрации Пскова Ирина Иванова

Согласно известной байке, расцвет Пскова по давнему прогнозу Павла Глобы придется на период, когда у руля будет стоять женщина. Поклонники экс-главы города Елены Полонской трактовали это пророчества в ее пользу, однако не исключено, что прорицатель имел в виду кого-то совсем другого.

Так или иначе, в 2022-м на псковском политическом небосклоне взошла звезда Ирины Ивановой, первого заместителя главы администрации города - как фамильярно шутят острословы из числа подчиненных, «первой после Бори». С Борисом Елкиным Иванова работала еще в областном комитете по транспорту. Круг полномочий ее обширен - от курирования вопросов строительства до развития туризма, с недавних пор здесь еще всё ЖКХ и дорожное хозяйство. Очевидно, что влияние «кронпринцессы» растет - вот и в ежегодном рейтинге ста самых влиятельных персон региона Ирина Иванова взлетела сразу на 38-е место, оставив позади многих известных политиков и «героев вчерашних дней».

«Стабильность и развитие» года - непотопляемый Сергей Гусев

Приз в символической номинации за верность политтехнологическим традициям двадцатилетней давности и неизменность подходов на выборах получает заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев. Как и прежде, он остается хранителем ключа «политической стабильности и экономического развития» по-великолукски. Именно так звучал слоган на последней великолукской кампании, которой руководил Гусев.

Как ни мечтали некоторые строптивые псковские советники сбросить Гусева с парохода современности и порулить контролируемыми им местными медиа, ничего-то у них не вышло. Как говаривал персонаж известного кинофильма, нет у вас методов против Кости Сапрыкина.

Пропажа года - вице-губернатор по экономике Нинель Салагаева

«Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице»... Вот и у нас все весь 2022 год искали - нет, не парня какого-то лет двадцати, а прекрасную то ли незнакомку, то ли невидимку - вице-губернатора по экономике Нинель Салагаеву.

Мало того, что журналистам и общественности просто хотелось бы знать, куда ползет кривая развития экономики и как там заколосилось в «Моглино», так еще федеральные эксперты регулярно подкидывают дровишек в огонь - то они опубликуют рейтинг динамики экономического развития регионов и, к великому нашему сожалению, Псковская область там в аутсайдерах (74-е место в РФ), то еще чего. Искали потеряшку безрезультатно. Госпожа Салагаева как спряталась в домик, так до конца декабря и не спешила возвращаться в публичное пространство.

Гусар года - Сергей Дмитриев

Ах, как легкомысленно - с забавного скандальца вокруг спектакля «Сережа очень тупой» и троллинга в телеграм-каналах - начинался этот год для руководителя аппарата администрации области Сергея Дмитриева. Сейчас эта январская история воспринимается как нечто из какой-то другой жизни.

В дальнейшем, в условиях продолжающейся СВО, частичной мобилизации и вхождения в состав России новых территорий судьба Дмитриева, спасателя и добровольца, дала крутой поворот. Вышло, как в известной песне, «дан приказ ему...»

Известно, что господин Дмитриев тяготился рутинной чиновничьей работы. Ему бы шашку да коня, да на линию огня.

Вот и покинувшего Псков и высокую должность в правительстве региона Дмитриева осенью назначили министром внутренней политики Херсонской области.

Креатон-хакатон года - развиватель территорий Наталья Плявинская

Псковские региональные власти взялись за развитие территорий. Оно и понятно: за последние 80 лет население области сократилось вдвое, и эта тенденция, увы, сохраняется – пустеют деревни, села, поселки. С этим что-то надо делать. Вот и первые лица региона заявляют, что «такую огромную и красивую территорию нужно наполнять новыми свойствами и идеями, создавать комфортную инфраструктуру, чтобы наши люди оставались, и к нам приезжали соотечественники из других стран». Чтобы сделать это реальностью, и начата реализация проекта по созданию привлекательных условий для переселения на территории малых городов и сел Псковской области. Очень хочется надеяться, что проект даст результат, а усилия занятой этой работой гендиректора Фонда инвестиционного развития Натальи Плявинской увенчаются успехом.

Впрочем, пока вопросы и сомнения остаются - начиная с названия проекта «Хакатон-креатон» (мало того, что не поощряемые сейчас англицизмы, так еще оно само по себе настраивает на несерьезный лад - что ждать от затеи с таким непонятным названием?) и заканчивая, мягко говоря, сомнительностью предложений, которые исходят от привлеченных из-за пределов области экспертов - вроде такого: «Усвяты - пространство мистики»? И это главное, чем может быть интересен уникальный поселок с тысячелетней историей? Подобных примеров можно привести немало.

Телепропагандист года - Александр Машкарин

О сколько нам открытий чудных подарил 2022-й. Одно из них - изменение амплуа Александра Машкарина. Сотрудник государственного медиахолдинга и экс-чиновник неожиданно перевоплотился в телепропагандиста - собирательный образ эдакого псковского Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой. Сравнение с ними отнюдь не случайно - невооруженным глазом видно влияние ведущих федеральных каналов на псковского коллегу. По крайней мере, идеологические штампы, клише и пропагандистские приемы очень схожи, а аргументы как будто почерпнуты из одной методички. Как сказал бы Киселев, «Совпадение? Не думаю...»

Фальстарт года - несостоявшийся кандидат Вячеслав Прокофьев

В апреле из телеэфира НТВ стало известно: первый заместитель главы администрации Плюсского района Вячеслав Прокофьев ушел добровольцем защищать Донбасс. Обозреватели тут же отметили парадоксальность ситуации, при которой зам Виталия Аршинова, избранного от «Яблока» (партии, которая выступает против СВО), едет защищать «русский мир». Многие посчитали командировку на фронт неофициальным стартом кампании господина Прокофьева - потенциального кандидата на пост главы. Впрочем, впоследствии стало понятно, что это был фальстарт. Да и вообще не задалось - выяснилось, что поездка в зону СВО не была санкционирована руководством, что обернулось для добровольца большими неприятностями - должность замглавы он потерял на фоне резонансной истории с рухнувшим балконом жилого дома, поддержки ниоткуда перед выборами Прокофьев не получил и зарегистрироваться кандидатом не смог. Запомнился нелепыми откровениями о доносах на своего непосредственного начальника.

Вышибание года - уход главы УФАС Ольги Милонаец

В 2022-м в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области завершилась эпоха Ольги Милонаец, длившаяся более 10 лет. Уход ее был ожидаемым, прежде всего, по причине крайне натянутых отношений с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Противостояние длилось несколько лет по ряду ключевых для региональной власти вопросов, таких как «мусорная» реформа, ценообразование на товары первой необходимости и т.д.

Кульминацией конфликта стала публичная критика губернатора в адрес регионального УФАС весной 2022 года, на волне роста цен на сахар и ряд других товаров - по мнению региональной власти, УФАС устранилось от выполнения контролирующих функций и недостаточно оперативно реагировало на ситуацию с ценами. Следует отметить, что госпожа Милонаец и раньше не упускала случая продемонстрировать независимость от региональной власти и самостоятельность в принятии решений, благодаря чему нажила себе немало недоброжелателей в рядах псковских чиновников и бизнесменов.

Такой характер взаимоотношений стал неприемлем в современной вертикали власти.

Так или иначе, в определенный момент чаша терпения переполнилась - и руководство федерального ведомства приняло решение о ротации, осенью Ольгу Милонаец перевели в управление ФАС по Московской области.

«Не шмогла» года - секретарь реготделения «Новых людей» Тамара Новицкая

Чтоб не падать при ходьбе - бери ношу по себе. Помнится, так говаривал персонаж фильма «Брат», вышедшего в конце 1990-х. Родившаяся тогда секретарь реготделения партии «Новые люди» Тамара Новицкая, вероятно, не смотрела это культовое кино. А если и смотрела, то не оценила мудрость - иначе не облажалась бы так в этом году.

По воле случая оказавшись во главе отделения системной парламентской партии, Новицкая могла рассчитывать на успешное продолжение карьеры. Играй себе по правилам, не забывай об отведенной роли - и будет тебе счастье в виде мандата депутата Псковской гордумы. Как это работает на практике, год назад можно было наблюдать на примере однопартийца Новицкой Андрея Маковского - тот, как подарок на 30-летие, получил кресло в областном Собрании. Учились бы на старших глядя - но нет... То ли юная барышня решила затеять малопонятную интригу и поиграть в самостоятельность, то ли московские однопартийцы надоумили и пробашляли, то ли еще что - так или иначе, «Новые люди» на выборах в Пскове пошли ва-банк, не по-детски зарубились с региональным политическим менеджментом и... упали при ходьбе, взяв ношу не по себе. В результате пролетели мимо выборов и гордумы.

Переименование года - правительство вместо администрации области

С 1 июня администрацию региона переименовали в правительство Псковской области. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников. До этого депутаты областного Собрания приняли поправки в Устав региона, предусматривающие такое переименование. И не то, чтобы сменить вывеску захотели в Пскове, и это была местная самодеятельность - напротив, это требование федерального законодательства, а именно закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». По большому счету, ничего не изменилось, но зато как звучит: «Где работаю? В пра-ви-тель-стве!»

Эксперимент года - ДЭГ на выборах в Пскове

На сентябрьских выборах депутатов Псковской гордумы впервые в истории нашего региона было применено дистанционное электронное голосование. Вопреки прогнозам скептиков, желание проголосовать в онлайн-формате изъявили многие - их количество превысило десять тысяч человек. Больше всех по итогам ДЭГ набрала «Единая Россия», далее расположилась КПРФ, за ней «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и «Яблоко». Неожиданный взлет «пенсионеров» получил множество саркастических комментариев от представителей оппозиции, изначально заявлявших о недоверии к ДЭГ.

Оппозиция сильно ругается и возмущается, не верит результатам ДЭГ, хочет их отмены.

Однако в целом, по заявлениям организаторов избирательного процесса, новый опыт признан успешным, система хорошо себя зарекомендовала, а раз так - практику применения ДЭГ решено масштабировать. Планируется, что в 2023 году электронным способом голосования смогут воспользоваться уже все жители Псковской области, в том числе на губернаторских и муниципальных выборах.

Счастливый билет года - полковник Гончаренко в кресле председателя Псковской гордумы, как Феникс из пепла

Это наша традиционная номинация для тех, кому в уходящем году откровенно повезло и кто, образно говоря, вытянул выигрышный билетик. Претендентов было несколько - всех опередил Александр Гончаренко - полковник в запасе, в свое время занимавший руководящие должности в системе пограничной службы ФСБ России. При мэре Михаиле Хоронене он работал его заместителем, а затем возглавлял региональный исполком «Единой России».

В последние годы был незаметен, а в 2022-м Гончаренко вернулся и, образно говоря, выиграл в политическую лотерею. По мнению экспертов, он соответствует времени. Именно такие сейчас нужны, а не Елена Полонская. Вначале Александр Гончаренко прошел по партийному списку «Единой России» в Псковскую гордуму, а затем был избран ее председателем и одновременно руководителем фракции «Единой России».

Лузер года - Сергей Гаврилов: из кресла и. о. главы Пскова в рядовые депутаты

В номинации для неудачников, потерявших свое положение, в 2022 году отмечаем Сергея Гаврилова, который значительную часть года провел в кресле исполняющего обязанности главы Пскова.

Эту позицию депутат занял после ухода Елены Полонской - и мог рассматриваться как потенциальный кандидат на то, чтобы в условиях изменения модели управления Псковом стать председателем городской Думы. Однако по итогам выборов и последующего распределения портфелей Сергей Гаврилов не то, что не занял руководящий пост, но вовсе перешел в категорию рядовых депутатов и был включен в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Взлет года - депутат Псковской гордумы Наталья Юрченко

Директор государственной телерадиокомпании «Псков» Наталья Юрченко в этом году пошла в муниципальную политику, приняла участие в праймериз «Единой России», отобралась и затем уверенно победила на выборах в Псковскую гордуму по одномандатному округу №8.

Отметим, что теледива остается единственной представительницей средств массовой информации в списке 100 самых влиятельных персон Псковской области по версии ПЛН. Как убеждены опрошенные нами эксперты, степень ее влияния на процесс в городе растет, как следствие, Наталья Юрченко переместилась с 76-й позиции на 58-ю.

Пролет года - Григорий Турчин вне гордумы

В 2022-м Псковскую гордуму покинул депутат нескольких созывов, аксакал муниципальной политики Григорий Турчин. Как и прежде, он планировал участвовать в выборах. Правда, теперь не в качестве кандидата от партии власти (напомним, что ранее Турчин выступил вразрез с партийной линией и был исключен из состава фракции ЕР.

Раньше он был руководителем регионального исполкома ОНФ, но испортил отношения с бывшими коллегами и превратился в несистемного политика.

Руководителя своего регионального отделения выдвинула «Партия дела». Однако пройти регистрацию в качестве кандидата по «своему» одномандатному округу №1 Григорий Турчин не сумел - отказала избирательная комиссия. Такое решение в избиркоме приняли в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Камбэк года - Михаил Иванов с пенсии в кресло зампредседателя гордумы

В 2022 году в публичную политическую жизнь Пскова вернулся экс-председатель облизбиркома Михаил Иванова. В качестве руководителя регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» он участвовал в круглых столах и дебатах, возглавил список партии на выборах в Псковскую гордуму, участвовал в выборах в районах.

Было очевидно, что «пенсионеры» во главе с Ивановым играть в «самостийность» не пытаются, напротив, проявляют себя «командным игроком» на псковском политическом поле. Такая позиция была вознаграждена. По итогам сентябрьских выборов партия получила мандат в муниципальном парламенте Пскова, естественно, он достался Михаилу Иванову. При распределении руководящих постов в гордуме главный псковский «пенсионер» получил должность заместителя председателя.

К сказанному добавим, что в 2022-м наблюдали мы и другие камбэки, так экс-депутаты областного Собрания из Пскова Сергей Литвиненко (ЛДПР) и Наталья Мельникова (ЕР) прошли в Псковскую гордуму, а их бывшие коллеги Николай Чувайлов (КПРФ) и Юрий Павлинов (ЛДПР) стали депутатами Великолукского муниципального парламента гордумы.

Трансфер года - Юлия Пожидаева из СР в ЕР

Депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева в 2022-м вышла из рядов «Справедливая Россия - За правду», покинула ее фракцию в муниципальном парламенте и на сентябрьские выборы отправилась в составе кандидатов от «Единой России».

Принятое решение она объяснила тем, что у депутатов, представляющих ЕР, больше возможностей эффективно представлять интересы избирателей и добиваться решения проблем жителей округа. В партии власти действующего депутата встретили с распростертыми объятиями, прекрасно понимая, что реально работающая в девятом одномандатном округе Пожидаева уверенно победит на выборах. Так и вышло. В сентябре Юлия Пожидаева пролонгировала свои депутатские полномочия, а затем получила пост председателя комитета по бюджету, налогам и финансовой политике.

«Подковерчик» года - рост напряженности в обкоме КПРФ

То, что областное отделение компартии, отнюдь не монолит - факт общеизвестный. Не первый год в обкоме существует напряженность, идет внутрипартийная борьба, различные группы борются за лидерство. Как правило, все происходит «под ковром» и за закрытыми дверями. Но иногда сор выносится из избы. Напомню, что в прошлом году шума наделало слитое в сеть видео с партийного мероприятия, на котором представитель условных «радикалов» под аплодисменты большинства коллег громил оппонентов (Анатолия Копосова, Владимира Никитина, Александра Ножку, Аркадия Мурылева), обвинял их в контрагитации против первого секретаря обкома Петра Алексеенко и секретаря Дмитрия Михайлова, нежелании отваливаться от кормушки, сравнивал данную группу с раковой опухолью и призывал по примеру Сталина вырезать к чертовой матери метастазы - «пятую колонну» внутри организации.

В этом году напряжение внутри обкома КПРФ и в отношениях с ЦК продолжало расти, а конфликты партийцев получили продолжение. Так, один из столпов компартии Анатолий Копосов вышел из рядов партии, причем дверью хлопнул громко, выступив со скандальными обвинениями Михайлова во вранье и беспробудном пьянстве.

Михайлову вообще в этом году доставалась - за кадровые ошибки, непродуманные заявления и прочие прегрешения. Причем, прилетало не только от местных однопартийцев, но и от федерального руководства КПРФ. В конце года в обкоме побывала группа посланных ЦК контролеров, сделанные ими выводы пока не озвучены - по одной из версий, в ближайшее время могут последовать оргвыводы.

Амбиция года - Антон Минаков и планы ЛДПР стать «партией №2».

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и тот «либерал-демократ», который не хочет обойти коммунистов.

Вот и региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков излучает уверенность в завтрашнем дне и, несмотря на сложное положение, в котором партия оказалась после ухода из жизни ее бессменного вождя, демонстрирует нешуточные амбиции. Стать «партий №2» и потеснить КПРФ - вот задача. В отдельных случаях в 2022-м ее удавалось решить (как, например, на последних выборах года в Пушкиногорье), но это пока отнюдь не система, и каждый раз надо объяснять, чем обусловлен взлет жириновцев. А цель - отобрать этот титул, стать вторыми всерьез и надолго, так задачу ставят в Москве. Как в псковском отделении ЛДПР будут справляться с задачами, должен показать уже 2023-й с его губернаторскими и муниципальными выборами. Понятно, что от Минакова и Ко потребуется полная мобилизация сил.

Анабиоз года - Олег Брячак и региональное отделение «Справедливой России»

Многие говорят, что хотели бы пропустить этот тяжелый и непредсказуемый год - типа, легли спать в 2021-м, а проснулись бы уже в 2023-м. А у некоторых это получилось. Псковские эсеры как впали в спячку, так и продолжают. Не выходя из этого состояния, в вполсилы участвуют в выборах или вовсе их пропускают, не активничают, отказываются от регулярной политической жизни и исполнения партийного долга.

Не похож на себя прежнего даже главный псковский эсер - некогда искрометный и хлесткий руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак. Как итог, рейтинг влияния главного псковского эсера падает - за год господин Брячак съехал с 28-й на 43 позицию в списке самых влиятельных персон региона. Всё понимаю - бизнес, договоренности с властью, - но, господа, с этим что-то надо делать. Пора пробуждаться - а то ведь так всё ранее заработанное династией бизнесменов-депутатов и Ко... проспите.

Прессинг года - атака на псковское «Яблоко»

Ни одному другому региональному партийному отделению не приходилось в этом году так тяжело, как псковскому «Яблоку». Формат обзорного материала, посвященного итогам года, не позволяет даже просто перечислить все неприятности, свалившиеся на голову Льва Шлосберга и его немногочисленных соратников. Скажем лишь о главных. Обыски с последующим изъятием техники, барьеры на выборах, прессинг яблочных глав, вылившийся в импичмент, который объявили главе Пустошкинского района Светлане Васильковой местные депутаты, и т.д. Под ударом оказалась и последняя из муниципальных руководителей, избранных от «Яблока», Софья Пугачева из Новоржева. Как все мы понимаем, в условиях новой политической реальности возможностей вести деятельность у такой оппозиции остается всё меньше. Как следствие, яблочники раз за разом отказываются от участия в муниципальных избирательных кампаниях, скорее всего, не будут участвовать и в губернаторских выборах-2023. Тем не менее можно считать удачей, что «Яблоко» вообще сохранилось в легальной публичной политике, не скатилось до уровня маргинальной секты.

Эмиграция года - псковские журналисты в Прибалтике

После начала проведения специальной военной операции Россию покинула группа псковских оппозиционно настроенных журналистов, ранее близких к псковскому «Яблоку». Фактически в Прибалтику перебралась редакция «Псковской губернии» во главе с Денисом Камалягиным (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Большинство из уехавших перешли от критики власти к откровенной русофобии, обвинениям в адрес граждан России. Понятно, что в условиях роста патриотических настроений и поляризации в обществе отношение к эмигрировавшим негативное. Более того, и в псковском «Яблоке» фактически отказывают уехавшим в праве на критику. Как заявил депутат областного Собрания от партии Артур Гайдук, «те, кто уехал за границу теряют право на критику страны». «Кроме того, Лев Шлосберг однажды сказал, что есть эмиграция, а есть оппозиция - и это разные вещи», - пояснил яблочник.

Утраты года - Жанна Малышева, Сергей Никифоров, Виктор Салкин, Алексей Голубев

Как это ни печально, в минувшем году этот мир покинули многие известные политики и общественные деятели. В их числе - первый и последний президент СССР Михаил Горбачев и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В Псковской области в 2022-м простились с экс-председателем регионального комитета по культуре Жанной Малышевой, бывшим депутатом областного Собрания, летчиком Сергеем Никифоровым, экс-депутатом Псковской городской Думы Виктором Салкиным. Для журналистского сообщества невосполнимой утратой стал уход из жизни экс-главреда ПЛН и «МК в Пскове и Великих Луках» Алексея Голубева. Редакция Псковской Ленты Новостей выражает искренние соболезнования родным и близким ушедших от нас людей.

Вакансия года - пост главного федерального инспектора по Псковской области

Весь год оставалось свободным кресло главного федерального инспектора по Псковской области. Напомним, что в октябре 2021 года пост ГФИ покинул Андрей Калинин, переведенный на аналогичную должность в Мурманск. Сложно сказать, чем вызвана пауза с назначением очередного инспектора, но так или иначе кадровое решение до сих пор не принято.

Хайп года - Алеся Михачева в федеральных телеграм-каналах после эфира на ПЛН FM

Свежеиспеченная депутат Псковской гордумы, общественница-волонтер, Алеся Михачева в 2022-м хайпанула так хайпанула, попала на страницы масс-медиа и телеграм-каналов с аудиторией в миллионы подписчиков - например, в телегу «Кровавая барыня» Ксении Собчак. Причиной тому - призыв Михачевой отказаться от утреннего кофе и помочь военнослужащим - напомню, что прозвучало это предложение в эфире ПЛН FM. «Та же кружка кофе, который мы выпиваем по утрам. Если мы не выпьем кофе, думаю, мы не сильно расстроимся, но, не выпив кофе с утра, мы можем помочь ближнему», - заметила Алеся Михачева. Вот уж воистину: нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.

«Бесполезный аппендикс» года - Антон Сергеев

Бесполезный аппендикс. Так с легкой руки штатного комментатора Псковской Ленты Новостей Господина Рейтингомера начал называть себя сам советник губернатора по СМИ Антон Сергеев, постоянно рефлексирующий на статьи ПЛН, перемещения в разного рода рейтингах и т.д. А всё почему? Вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой, эффективно выстраивать отношения с различными региональными СМИ и заботиться об имидже патрона, «серый кардинал» регионального правительства занимается самопиаром, мелкими интрижками и доносительством. Отчего выглядит весьма гротескно на общем фоне псковского чиновничества.

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Прорыв года - вечный кандидат Романов «омандатился» в Плюссе

Если долго мучиться - что-нибудь получится. Вот и «вечный кандидат» от «Партии роста», участник едва ли не всех избирательных кампаний в Псковской области Игорь Романов в 2022-м наконец-то получил свой первый депутатский мандат.

Как говорится, не прошло и десяти лет... Корочка депутата Плюсского районного собрания - это, конечно, не кресло российского парламентария, но в «Партии роста» очень рады и этому. Руководитель реготделения уже рисует радужные перспективы - и да, готовится к новым выборам. Как обычно, везде и на любом уровне - от муниципальных кампаний до губернаторской.

Мем года - «Изделие №2» из Гдова

Небезызвестный гдовский активист, политический фрик Дмитрий Поршнев точно не может занести минувший год в свой актив. Планы участвовать в муниципальных выборах разрушили свои же - обком снял его кандидатуру из-за неких нарушений, допущенных Поршневым еще год назад в ходе других выборов - в областное Собрание депутатов. Не меньше досталось и от оппонентов - в начале года в Гдове разразился публичный скандал с участием депутата и того самого Поршнева, помощника депутата областного Собрания от КПРФ Михайлова. И конфликт этот проходил с использованием отнюдь не парламентской лексики. Цитировать не буду - поберегу ваши уши, скажу лишь, что провластный депутат во всеуслышание публично назвал оппонента, уж извините, известным резиновым изделием - и, судя по соцсетям, это прозвище прилипло к активисту, стало мемом.

Стройка года - Троицкий мост в Пскове

Нечастый случай - слова чиновников, обещающих сдать крупный объект к определенной дате, не разошлись с реальностью. Как и обещал глава Пскова Борис Елкин, движение по обновленному Троицкому (Советскому) мосту в Пскове запустили до Нового года, а именно 28 декабря. Да, все работы еще не завершены, верхний слой асфальта планируют уложить весной, но факт остается фактом - движение по мосту открыто. Псковичи, страдавшие от пробок и прочих неудобств, вызванных закрытием моста на ремонт, могут выдохнуть с облегчением.

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Долгострои года - соцгородок, Северный обход, кампус

На карте Псковской области есть такие строительные объекты, которые больше чем просто стройки. Социально значимые и имеющие для властей особое значение, они уже давно превратились в символы и, увы, проходят по категории долгостроев. Социальный городок под Псковом, Северный обход, кампус ПсковГУ в здании недостроенной гостиницы на берегу Великой в Пскове - из числа таких объектов. Увы, 2022-й не ознаменовался сдачей в эксплуатацию этих объектов. Ждем дальше и следим за внесением корректив. Уже объявлено, что в кампусе разместится и музей «Россия - моя история» - напомним, что ранее этот проект митрополита Тихона предполагалось реализовать в другой части Завеличья, а именно в районе стадиона «Электрон».

ЧП года - пожар в усадьбе Римского-Корсакова

Это только классик писал, что рукописи не горят. Еще как горят - и рукописи, и другие уникальные экспонаты российских музеев. Примеров тому в России за последние годы множество. Увы, печальную статистику пополнило происшествие в Псковской области. Летом в деревне Любенск Плюсского района сгорела усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова. Огонь уничтожил более тысячи экспонатов. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.

Открытие года - «Титан-Полимер»

Хорошая новость пришла под самый Новый год. Завод «Титан-Полимер» под Псковом построен. Торжественное открытие состоялось в среду, 28 декабря. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие президент России Владимир Путин, что, конечно же, придает событию федеральный масштаб и политический подтекст. Отметим, что сейчас предприятие завершает реализацию первой очереди инвестиционного проекта по выпуску импортозамещающего продукта - производства БОПЭТ-пленок. По состоянию на декабрь 2022 года на предприятии уже создано свыше 270 рабочих мест.

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На этой позитивной ноте предлагаем поставить точку. Таким мы увидели уходящий в историю 2022-й. С наступающим вас Новым годом!