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Политика

Андрей Турчак провёл первое заседание координационной группы по вопросам СВО

29.12.2022 20:50|Псков

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак Андрей Турчак провёл первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Она будет в режиме онлайн формировать «тепловую карту» проблем в регионах, связанных с обеспечением мобилизованных и их семей, для их оперативного решения и ежемесячно представлять доклад президенту

На площадке парламентской координационной группы также будут рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и отраслевыми ведомствами законопроекты, касающиеся вопросов спецоперации, сообщил руководитель группы Андрей Турчак на первом заседании, в котором принял участие министр обороны Сергей Шойгу. И после этого они будут вноситься в Госдуму с уже консолидированной позицией всех парламентских партий.

«Цель у нас одна – выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции. Устранение любых барьеров на пути к нашей общей Победе. Каждый из членов рабочей группы находится в зоне СВО, знает эти вопросы. Мы с вами в постоянном режиме на протяжении 10 месяцев этим занимаемся. Консолидированное мнение всех присутствующих: одна из ключевых проблем сегодня – это инерция. Какие-то решения, в том числе законодательные, запаздывают. Поэтому рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при их принятии», - сказал Андрей Турчак.

При этом рабочая группа не должна рассматриваться как «жалобная книга», подчеркнул Андрей Турчак. По его словам, это инструмент контроля полноты и своевременности выплат военнослужащим, оснащения бойцов, обеспечения членов их семей – всего того, что гарантировано государством в соответствии с решениями, принятыми президентом.

«Группа будет заниматься, в том числе, контролем полноты и своевременности выплат, правильности их начислений. У нас уже была рабочая поездка в Единый расчетный центр Министерства обороны. Мы посмотрели, как производятся начисления. Есть, безусловно, большой запрос по цифровизации этого процесса, а также системы наших военкоматов. Есть конкретные предложения в этой части, которые мы представим», - сообщил Андрей Турчак.

Он отметил также, что задача группы – обеспечить синергию для оперативного получения проблемных вопросов с мест, их обсуждения и выхода на конкретные управленческие или законодательные решения.

«Все настроены на работу. Сергей Кужугетович подробно сформулировал ожидания Минобороны от группы, показал глубочайшую погружённость в повестку, в том числе в проблемную, и готовность эти проблемы решать. Мы объединяем усилия законодательной и исполнительной власти, министерства. Очень важна вовлечённость регионов, работа с военными корреспондентами, которые также вошли в состав группы. Такие, скажем, аксиомы "Народ и армия едины" и "Всё для фронта, всё для Победы" все участники первого заседания группы продемонстрировали», - сказал по итогам заседания Андрей Турчак и отметил, что, приняв решение о создании группы, президент оказал всем её членам «высокое доверие и возложил высокую ответственность».

На первом заседании было принято решение о создании внутри группы пяти подгрупп по основным направлениям. Это развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учёт граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан. Их возглавят соответственно председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв, вице-спикер Госдумы, глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, первый зампред комитета Госдумы по молодёжной политике, секретарь Херсонского отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич.

Ранее по распоряжению президента была создана рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, которую возглавил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Теги: #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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