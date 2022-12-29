Псковские политические партии об итогах 2022 года

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о региональных политических итогах года. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Накануне нового года принято подводить итоги. Давать однозначную оценку происходящему всегда сложно, а в 2022-м - особенно. С одной стороны, сложно не согласиться, что главным событием можно назвать начало СВО. С 24 февраля началась целая волна санкций, которая повлекла повышение цен на все категории товаров, попытки импортозамещения, неустойчивый рынок занятости и так далее. Каждому сейчас трудно не ощутить на своем кошельке, что мир изменился. Однако существует не только позиция «РФ и все остальные», но и серьезные разногласия внутри нашей страны, между россиянами, иногда даже в пределах одной семьи. Выезд многих соотечественников за границу как весной, так и в сентябре, после объявления частичной мобилизации, говорит о том, что общество поляризуется с каждым месяцем все сильнее. Это отражается на всех сферах жизни, в том числе на деятельности политических партий. О региональных итогах этой работы поговорим сегодня в программе «Дневной дозор».
Говоря о самых значимых событиях года, особо выделил проведение выборов, начало СВО и вхождение в состав РФ ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Парламентарий отметил, что Псковская область показала в организации выборов один из лучших результатов по России. С началом СВО партией была начата гуманитарная миссия на освобожденных территориях и оказана помощь нуждающимся. Сейчас необходимую поддержку получают и семьи военнослужащих, отметил Александр Козловский.
Два главных события уходящего года выделил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Олег Брячак. Первое — событие федерального масштаба, сплочение граждан РФ. По мнению депутата, западные санкции против России не только показали истинное лицо европейских стран, но и поспособствовали формированию национального характера россиян, вставших вместе против общих трудностей. Самых значимым событием в Псковской области Олег Брячак назвал избавление от двуглавой системы управления Псковом. В работе регионального отделения справедливороссов резких перемен за год не наблюдалось, что тоже хороший результат, резюмировал собеседник.
Годом катастрофы назвал 2022-й член Федерального политического комитета партии «Яблоко», председатель Псковского регионального отделения партии Лев Шлосберг. Своим взглядом на происходящее он поделился в эфире нашей программы «Обратный отсчет». По словам политика, все события этого года второстепенные, кроме главного — вопроса о жизни и смерти, который возник с началом СВО. Подводя итоги партийной работы, Лев Шлосберг подчеркнул, что псковскому «Яблоку» удалось продолжить свою работу и показать достойный результат на выборах, несмотря на возникавшие трудности.
Не только СВО является значимым событием в уходящем году. Незаслуженно мало внимания было уделено важной дате — столетию образования СССР, считает депутат Псковской городской Думы от КПРФ Александр Баев. Что же касается работы регионального отделения партии, то здесь собеседник отметил большую выборную программу и ее достойный результат. При этом сложившаяся ситуация не идеальна.
Позитивно оценивает работу в 2022-м году и относительно молодая, но уже зарекомендовавшая себя партия «Новые люди». Лидер фракции партии в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский главным событием года назвал то, что «Новым людям» удалось найти свою политическую нишу. На региональном уровне в качестве достижений депутат отметил победы на муниципальных выборах.
Назвал тяжелым и трагичным 2022 год для партии вообще и псковского отделения в частности координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Связано это с уходом из жизни председателя партии Владимира Жириновского. Несмотря на это, отметил собеседник, либерал-демократам удалось доказать и себе, и своим оппонентам, что даже такое трагическое событие не позволит ЛДПР сдать свои позиции. Доказательство тому — удовлетворительные результаты на выборах.
Все наши собеседники единогласно назвали СВО главным событиям уходящего года. Разнится лишь их оценка происходящего, хотя большинство считает, что трудности, с которыми Россия столкнулась в этом году, пойдут только на пользу обществу. В целом, представители разных партий высоко оценивают свою работу в 2022-м, приводя в качестве аргумента успехи на муниципальных выборах и работу с населением.
Дина Дабришюте