Политика

Псковские политические партии об итогах 2022 года

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о региональных политических итогах года. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Накануне нового года принято подводить итоги. Давать однозначную оценку происходящему всегда сложно, а в 2022-м - особенно. С одной стороны, сложно не согласиться, что главным событием можно назвать начало СВО. С 24 февраля началась целая волна санкций, которая повлекла повышение цен на все категории товаров, попытки импортозамещения, неустойчивый рынок занятости и так далее. Каждому сейчас трудно не ощутить на своем кошельке, что мир изменился. Однако существует не только позиция «РФ и все остальные», но и серьезные разногласия внутри нашей страны, между россиянами, иногда даже в пределах одной семьи. Выезд многих соотечественников за границу как весной, так и в сентябре, после объявления частичной мобилизации, говорит о том, что общество поляризуется с каждым месяцем все сильнее. Это отражается на всех сферах жизни, в том числе на деятельности политических партий. О региональных итогах этой работы поговорим сегодня в программе «Дневной дозор».

Говоря о самых значимых событиях года, особо выделил проведение выборов, начало СВО и вхождение в состав РФ ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Парламентарий отметил, что Псковская область показала в организации выборов один из лучших результатов по России. С началом СВО партией была начата гуманитарная миссия на освобожденных территориях и оказана помощь нуждающимся. Сейчас необходимую поддержку получают и семьи военнослужащих, отметил Александр Козловский.

«Партия не осталась в стороне, как и во время ковида. Когда пандемия поглотила всю страну, мы организовались. В этом же году работа была перенаправлена на исполнение всех задач специальной военной операции. Эту работу, конечно, возглавил секретарь генсовета Андрей Анатольевич Турчак. В начале основной работой было создание гуманитарной миссии на освобожденных территориях и помощь тем, кто в ней нуждался. Потом мы задачи расширили. Мы начали помогать семьям военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации, собираем гуманитарную помощь военным, которые находятся на передовой. Поэтому по сравнению с предыдущими годами задач стояло гораздо больше, что потребовало дополнительного напряжения. Хочется отметить, что все сработали слаженно, все районы отозвались на наш призыв сбора гуманитарной помощи. Мы до сих пор регулярно направляем ее от жителей Псковщины нуждающимся».

Два главных события уходящего года выделил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Олег Брячак. Первое — событие федерального масштаба, сплочение граждан РФ. По мнению депутата, западные санкции против России не только показали истинное лицо европейских стран, но и поспособствовали формированию национального характера россиян, вставших вместе против общих трудностей. Самых значимым событием в Псковской области Олег Брячак назвал избавление от двуглавой системы управления Псковом. В работе регионального отделения справедливороссов резких перемен за год не наблюдалось, что тоже хороший результат, резюмировал собеседник.

«Партия в этом году приросла новыми членами. В региональном отделении партии появилась своя футбольная команда, которая одержала ряд убедительных побед на футбольном поле. В остальном ярких событий не наблюдалось, и это тоже хорошо. Потому что в целом это говорит о стабильности регионального отделения. Помаленьку стабильно развиваемся, помогаем людям, на местах наши депутаты работают, пользу приносят. Ребятам, которые находятся в зоне спецоперации, наше отделение помогает. Поэтому мы свои обязанности выполняем».

Годом катастрофы назвал 2022-й член Федерального политического комитета партии «Яблоко», председатель Псковского регионального отделения партии Лев Шлосберг. Своим взглядом на происходящее он поделился в эфире нашей программы «Обратный отсчет». По словам политика, все события этого года второстепенные, кроме главного — вопроса о жизни и смерти, который возник с началом СВО. Подводя итоги партийной работы, Лев Шлосберг подчеркнул, что псковскому «Яблоку» удалось продолжить свою работу и показать достойный результат на выборах, несмотря на возникавшие трудности.

«Нас хотели уничтожить, мы выжили и выстояли. Мы сохранились как команда не только в региональной, но и в федеральной политике. Сегодня псковское "Яблоко" - это общероссийская политическая организация, которая отражает и защищает интересы, взгляды и убеждения избирателей, живущих не только в Псковской области. После всех событий, которые произошли в этом году, мы стали сильнее. Из 23 муниципальных парламентов, в которых были выборы в этом году, мы были представлены в 17, после них – в 12. Да, мы потеряли парламенты в пяти районах, притом в нескольких нам не хватило до мандата нескольких голосов при, подчеркну, трёхдневном голосовании. Я убежден, что если бы выборы были в один день, как раньше, то у нас было бы больше мандатов. С учетом Невельского и Себежского районов, где выборы проходили в 2020 году, "Яблоко" представлено в 14 из 26 муниципальных парламентах. И это наивысший показатель любой демократической партии во всей России».

Не только СВО является значимым событием в уходящем году. Незаслуженно мало внимания было уделено важной дате — столетию образования СССР, считает депутат Псковской городской Думы от КПРФ Александр Баев. Что же касается работы регионального отделения партии, то здесь собеседник отметил большую выборную программу и ее достойный результат. При этом сложившаяся ситуация не идеальна.

«В этом году была очень большая выборная программа. Считаю, что мы показали достойный результат, несмотря на всё давление со стороны администрации на нас, мы вышли из этой ситуации достойно. К сожалению, где-то потеряли места, в той же Псковской гордуме у нас теперь только два депутата, что, я считаю, скажется на работе и самой Думы. Чем меньше депутатов от оппозиции, тем меньше правдивых слов будет услышано на заседаниях. Также можно отметить переход на одноглавую систему управления городом. Шаг сделан хороший, но это половинчатое решение, которое не совсем к лучшему пока ведет, потому что считаю - глава города должен избираться народом, а не назначаться губернатором».

Позитивно оценивает работу в 2022-м году и относительно молодая, но уже зарекомендовавшая себя партия «Новые люди». Лидер фракции партии в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский главным событием года назвал то, что «Новым людям» удалось найти свою политическую нишу. На региональном уровне в качестве достижений депутат отметил победы на муниципальных выборах.

«На региональном уровне у нас есть огромная победа. Мы научились выигрывать муниципальные выборы, у нас три мандата: Остров, Великие Луки и Печоры. Для нас это большое достижение, дальше - больше. Для меня, как депутата, главное достижение, что я полезен людям, начиная от каких-то мелких проблем – благоустройства двора, ремонта дорог, помощь по ЖКХ, – до глобальных проблем региона – зарплат учителей. Мы добиваемся, чтобы единая ставка учителей составляла два МРОТа, поскольку зарплаты низкие. Также необходимы доступные кредиты для бизнесменов. Ещё таким важным событием отмечу то, что мы не дали сделать Псков городом-мемом, когда у нас на ремонтируемых тротуарах стояли столбы, мы все-таки добились, чтобы их убрали, чтобы люди с ВОЗ и мамочки с колясками могли по ним перемещаться».

Назвал тяжелым и трагичным 2022 год для партии вообще и псковского отделения в частности координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Связано это с уходом из жизни председателя партии Владимира Жириновского. Несмотря на это, отметил собеседник, либерал-демократам удалось доказать и себе, и своим оппонентам, что даже такое трагическое событие не позволит ЛДПР сдать свои позиции. Доказательство тому — удовлетворительные результаты на выборах.

«В отличие от наших политических конкурентов, мы не упали по результатам выборов. Я имею в виду все оппозиционные партии. ЛДПР удалось улучшить свои результаты на выборах в органы МСУ, представительство увеличили на одного депутата по сравнению с 2017 годом. Безусловно, основное событие этого года – военная операция, которая отразилась на жизни всей страны, абсолютно всех отраслей. Год был непростой, мы его пережили. Хотелось бы пожелать, чтобы будущий год был намного проще, чтобы не было неприятных новостей. Стабильности и победы России на международной политической арене».

Все наши собеседники единогласно назвали СВО главным событиям уходящего года. Разнится лишь их оценка происходящего, хотя большинство считает, что трудности, с которыми Россия столкнулась в этом году, пойдут только на пользу обществу. В целом, представители разных партий высоко оценивают свою работу в 2022-м, приводя в качестве аргумента успехи на муниципальных выборах и работу с населением.

Дина Дабришюте