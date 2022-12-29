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Политика

Выборы президента в 2024 году запланированы — Песков

30.12.2022 17:11|ПсковКомментариев: 0

Выборы президента России в 2024 году запланированы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они так или иначе последуют», — приводит слова Пескова РИА Новости.

По его словам, для президента никогда не было важным, предвыборный год или нет, главное — предметная работа и очевидные результаты. Это имеет особое значение, когда речь идет о судьбоносном моменте в истории страны, где ответственность каждого повышается в несколько раз.

Главным будут дела, которые необходимо завершить на 100% эффективно и победоносно, заключил Песков. 

Теги: #выборы президента #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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