Политика

Зюганов заявил о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что готовится встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом Владимиром Путиным. Он считает, что встречу нужно провести, «не откладывая», чтобы «обсудить все проблемы».

«Мы готовы к этому… Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций»,— сказал Геннадий Зюганов. Примерные сроки встречи он не назвал.

По мнению лидера КПРФ, надо «подвести итоги» 2022 года. Политик назвал его «одним из самых сложных и ответственных».

Как отмечает «Коммерсант», в 2022 году Владимир Путин не выступал с посланием Федеральному собранию, его решили перенести на 2023 год.