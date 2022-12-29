Политика

Путин поручил Шойгу на время прекратить огонь по всей линии соприкосновения на Украине

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести на время режим прекращения огня, сообщила в четверг пресс-служба главы государства, сообщает Интерфакс.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», - цитирует пресс-служба указания президента РФ Вооруженным Силам России.

Как говорится в указаниях Путина, «исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова».