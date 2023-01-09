Политика

Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевизору посмотрели 44,6% жителей крупных городов РФ, следует из данных компании Mediascope.

Новогоднее обращение Путина суммарно по всем каналам посмотрели 44,6% жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели обращение в эфире Первого канала, там доля аудитории составила 31,8%, вторую сточку занимает «Россия 1» с долей аудитории 21,8%, третью - НТВ с 9,0%, пишет РИА Новости.

На ТНТ доля аудитории обращения Путина составила 8,9%, на СТС - 8,0%.

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Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4. Учитывались домашний и дачный просмотры.