Политика

Россияне назвали политика года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса о главных персонах минувшего года — политиках, спортсменах и писателях. Российским политиком минувшего года по версии россиян стал Владимир Путин (55%).

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России неизменно возглавляет этот рейтинг на протяжении всего периода измерений (с 2006 года) — в ходе декабрьских опросов его в среднем называл каждый второй россиянин (53%). Максимум пришелся на 2014-2015 годы — 71-74%.

Следом за Владимиром Путиным с ощутимым отрывом следует председатель правительства РФ Михаил Мишустин: политиком 2022 года его считает каждый пятый опрошенный (21%). В топ-3 премьер-министр входит третий год подряд — с приходом в правительство в 2020 году.

На третьей строчке министр иностранных дел Сергей Лавров (13%). Каждый десятый назвал министра обороны Сергея Шойгу (10%).

Попал в народный рейтинг и ушедший из жизни основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский (5%).

Четверть россиян затруднились назвать политика 2022 года (25%), ответили, что таких нет 7%.