Политика

Ряды псковского отделения КПРФ в 2022 году пополнили 80 человек

80 человек пополнили ряды Псковского регионального отделения КПРФ в 2022 году. Об этом в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«В прошлом году приняли больше членов партии, чем в предыдущем: принято 80 человек. Мы считаем, это неплохо», - сказал Петр Алексеенко.

Общая численность членов партии в регионе, отметил он, сократилась. Этому поспособствовали несколько факторов, включая разногласия по поводу проведения специальной военной операции и ужесточение избирательного законодательства.

При этом коммунист выразил надежду на то, что ситуация стабилизируется, и численность членов обкома КПРФ удастся восстановить.