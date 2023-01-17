Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Догазификация курс на ускорение
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Господин Рейтингомер
Курс на 2023 ЛОНГРИД
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Новая «Пчёлка» в Пскове
100 псковских миллионеров
Газ в быту
Политические итоги-2022
показания электросчетчиков
в Кремль платно
Капремонт на округе №15
Цифровая гигиена для детей
о псковском футболе
 
 
 
ещё Политика 17.01.2023 17:040 2023. «Чернее, чем кролик» или время новых возможностей? 17.01.2023 17:040 2023. «Чернее, чем кролик» или время новых возможностей? 17.01.2023 16:380 «Дневной дозор»: нужно ли ввести в Уголовный кодекс понятие «предатель»? 17.01.2023 15:340 Весеннюю сессию Госдумы открыли 17 января 16.01.2023 19:270 Рейтингомер: отставки недели, сапог-чулок для главы и переплевывание из-за «Чебурашки». ВИДЕО 16.01.2023 17:261 Рейтингомер: отставки недели, сапог-чулок для главы и переплевывание из-за «Чебурашки»
 
 
 
Самое популярное 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 12.01.2023 20:332 Смертельное ДТП произошло в Псковском районе 10.01.2023 16:321 Водителя снегоуборочного трактора избили в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

2023. «Чернее, чем кролик» или время новых возможностей?

17.01.2023 17:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! Как всегда в центре нашего внимания -  региональная политика. Сегодня, на старте 2023-го, будем говорить о его контурах, перспективах, ожиданиях. И вот некоторые темы этого выпуска:

Что год грядущий нам готовит. Основные вызовы и угрозы 2023-го.
От выборов до выборов - от муниципальных и губернаторских до президентских. Какие избирательные кампании ждут псковский политический класс в ближайший год с небольшим. 
И - звезды говорят. Уже в это воскресенье наступает новый год по восточному календарю. Что принесет черный водяной кролик? По традиции составляем полушуточный гороскоп для псковского политбомонда. 

Итак, 2023-й. В псковской политике наступивший год обещает пройти под знаком главных региональных выборов - губернаторских. Они запланированы на сентябрь, кампания развернется летом, но старт неофициальному забегу уже дан.

И картина здесь на самом деле достаточно простая и понятная - есть действующий губернатор Михаил Ведерников, который уже объявил о готовности пойти на второй срок и выглядит явным фаворитом. И есть - ну должна же она быть - группа потенциальных кандидатов от оппозиционных партий. Правда, тут ясности меньше - и не только относительно конкретных персон, но даже по вопросу участия-неучастия партий, ни одна из которых самостоятельно не может преодолеть муниципальный фильтр - и стало быть всем надо договариваться с партией власти. Мы об этой неопределенности не раз говорили, а тут и федеральные эксперты поддержали тему. Известный исследовательский центр - фонд «Петербургская политика» опубликовал на днях топ-30 событий декабря в региональной политике и включил туда заявления руководителей псковских отделений КПРФ и «Яблока» об отказе от участия в выборах губернатора в 2023 году. Ну с последними понятно - об отсутствии у яблочников планов участвовать в выборах ранее заявил руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг, но окончательное решение о выдвижении либо невыдвижении кандидата в губернаторы будет приниматься региональным советом «Яблока» весной. А вот что касается псковских коммунистов - то тут всё запутаннее. Напомню, что в конце прошлого года они то начинали подготовку к губернаторским выборам, то устами первого секретаря обкома Петра Алексеенко объявляли, что не будут участвовать, то отыгрывали назад, то потенциальный кандидат Дмитрий Михайлов объявлял: типа, я пас, сам выдвигаться не буду, но участвовать надо. В итоге обком собрал предложения по кандидатурам из райкомов и составил своеобразный лонг-лист из семи персон, начиная с регионального бизнес-омбудсмена, кандидата в члены ЦК партии Аркадия Мурылева, который представлял КПРФ на губернаторских выборах в 2018-м, и заканчивая весьма неожиданными персонажами из-за пределов Псковской области - это саратовский коммунист Николай Бондаренко и жена лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасия. Ну типа, не исключен такой неожиданный ход - ждали местного, а мы вам р-р-р-аз и варяга.

- Это такой маркетинговый ход. Мы сначала несколько недель объявляем одну тему для марафона, а потом вдруг за пять минут до начала резко меняем. Эффект потрясающий. Как за счет чего? За счет неожиданности, конечно (спектакль «День радио»).  

Если говорить серьезно, то с высокой доли уверенности можно прогнозировать выдвижение от зюгановцев Аркадия Мурылева, который как и пять лет назад способен будет пройти тот самый муниципальный фильтр. И задача вроде бы понятна - достойно представить КПРФ в год ее тридцатилетия, сохранить за ней статус «партии №2», ну то есть не дать свершиться планам ЛДПР и их потенциального кандидата - регионального координатора Антона Минакова - на второе место.

О том, чтобы бросить перчатку вызова фавориту - действующему губернатору, реалисты речь не ведут. Хотя... Я тут посмотрел: в «Независимой газете» руководитель аналитического управления КПРФ Сергей Обухов предрекает некоторые трудности на предстоящих выборах ставленникам Кремля аж в восьми регионах, в том числе в Псковской области. Прямо скажем, этот прогноз сильно отличается от мнения большинства других экспертов, которые убеждены, что на выборах в Псковской области неожиданностей ждать не стоит - взяться им просто неоткуда. 

Добавлю, что свое мнение товарищ Обухов высказал, комментируя вброс о возможной отмене прямых выборов глав субъектов Федерации - по его мнению «если явных политэксцессов до лета не будет, то от выборов никто не откажется». К слову, появляющиеся в СМИ и Telegram-каналах рассуждения о якобы ведущейся подготовке Кремля к массовой замене прямого формата избрания глав регионов прокомментировал на минувшей неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прокомментировал так: «Давайте даже не будем никак на это реагировать». Напомню, что соответствующие «утечки» появляются регулярно, а в последней их серии даже утверждалось, что якобы ряд губернаторов уже попросили об этом администрацию президента. Дескать, в связи со спецоперацией не надо проводить прямые выборы – прежде всего для экономии бюджетных средств. Песков при этом уточнил, что вообще-то данной информации в прессе он не видел. О своем же скептическом отношении к содержанию Telegram-каналов он уже не раз высказывался. 

- Не читайте до обеда советские газеты. 

- Так ведь других нет.

- Вот никаких и не читайте (фильм «Собачье сердце»). 

Так что готовимся к выборам - и не только к губернаторским, но и к муниципальным - в 2023-м в Псковской области должны пройти не только запланированные выборы глав ряда районов, но внеочередная избирательная кампания в Пустошкинском районе, глава которого - яблочница Светлана Василькова - была отправлена в отставку местными депутатами. Так что выборов будет много. А что касается трудностей кандидатов от партии власти, то на взгляд из января 2023-го, проблемы не в оппонентах, а в тех факторах, которые теоретически могут серьезно повлиять на ситуацию в общественно-политической сфере, в том числе они способны сказаться на результатах выборов. Подробнее о них читайте на сайте Псковской Ленты Новостей в очередном материале проекта, который посвящен губернаторским выборам. В первую очередь здесь имеем в виду возможное ухудшение социально-экономического положения населения и продолжающуюся специальную военную операцию. Вместе с другими факторами это может отразиться на общественных настроениях и ходе политических процессов в стране и регионе. Повторюсь - подробнее об этом в материале «Выборы губернатора - 2023: власть, оппозиция, вызовы и угрозы». В этой же публикации отмечаются и два ожидаемых визита - во-первых, приезд президента Владимира Путина на 550-летие Псково-Печерского монастыря, а во-вторых, вояж в Псковскую область нового председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. 

Напоследок, как и было обещано, политический гороскоп. В ближайшие дни наступит новый год по восточному календарю - черного водяного кролика. В январе, как и многие другие коллеги, мы традиционно даем полушуточный астрологический прогноз, к которому всегда призываем относиться с долей юмора, не очень серьезно. В этот раз у нас были сомнения – сохранять ли традицию в трудное время, но читатели ждут, так что традицию сохраним - разве что в этот раз прогноз будет в меньшей степени с шутками-прибаутками, а в большей - основанным на реальном прогнозе известных астрологов - таких, например, как Павел Глоба. Большинство из них говорят о том, что год будет непростой, это будет время серьезных испытаний. В определенном смысле 2023-й станет продолжением 22-го и репетицией, разминкой перед 24-м, который, говорят, будет еще круче. Впрочем, помимо негатива есть и оптимистичные нотки для псковских политиков.

Скажем, для первого знака в зодиакальном круге - для Овнов (а это у нас спикер областного Собрания Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, его первый зам Ирина Иванова, глава облизбиркома Игорь Сопов) 2023-й может стать временем больших возможностей - прежде всего в плане карьерного роста и расширения сфер влияния. Год потребует от них проявления мужества, решительности и готовности к принятию серьезных решений. Кому-то из Овнов 2023-й сулит награды и карьерное продвижение, а кому-то – внезапный переезд и некие кардинальные изменения.

Тельцы в первой половине года будут ощущать себя как на пороховой бочке.

И тут имеем в виду, что под этим знаком появились на свет депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, которому, кстати, в мае исполнится 50 лет, и первый вице-губернатор Вера Емельянова. Последствия принимаемых ими решений (особенно вблизи весенних затмений), могут быть фатальными - и еще год поставит перед ними некий серьезный выбор. Под занавес 2023-го, если верить звездам, Тельцов ждет рост авторитета и прочий позитив. 

Далее - Близнецы. Лидеру псковских коммунистов Петру Алексеенко и вице-губернатору, «политруку» регионального правительства Александру Серавину год даст, с одной стороны, шанс для проявления в социальной и медийной сферах, но, с другой стороны, преподнесет неприятные сюрпризы. Не все их планы будут реализованы, а многие ожидания, увы, могут оказаться беспочвенными.

Если верить астрологам, удачный год ждет Раков - чему может порадоваться, например, прокурор области Иван Грибов. Правда, первая половина 2023-го потребует от этого знака готовности держать удары судьбы и умения стратегически мыслить. В это время проявление активности может привести к серьезными проблемам, но уже с лета ситуация изменится к лучшему. 

Львам - а это (и по знаку, и по имени) яблочник Шлосберг - год сулит множество возможностей для реализации талантов в самых разных областях - разве что не на выборах, от которых политик, как известно, отлучен. Вот тут, при расцвете-то талантов, у «царя зверей» может даже появиться головокружение от успехов. Но при этом активизируют - о ужас - свое коварство партнеры, которые могут злоупотреблять ложью и манипуляциями. Виной тому - «транзит Черной Луны (демона-искусителя) с января по октябрь» - конец цитаты. И все эти напасти в год, когда Льву Шлосбергу стукнет 60. Кстати, 2023-й будет богат на юбилеи и круглые даты псковских политиков, в том числе чуть ли не всех экс-губернаторов - это Владислав Туманов, Евгений Михайлов, Михаил Кузнецов, а еще Дмитрий Шахов, Михаил Гавунас и другие персоны, делавшие погоду в псковской политике в былые годы... 

Дев — а это у нас депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский и Игорь Романов из «Партии роста» - ожидает непростой год. Правда, начиная с мая могут появиться условия для социальной активности и - внимание - увеличения благосостояния. На этот период, как вы понимаете, и придется избирательная кампания, в которой оба могут принять участие, как уверены многие наблюдатели, в качестве спойлеров. Впрочем, каких-то судьбоносных событий в 2023-м у них вроде бы не намечается.

- Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди (фильм «Собачье сердце»).

Весы. От коммуниста Дмитрия Михайлова и сенатора Елены Бибиковой (срок ее полномочий в Совете Федерации истекает в сентябре 2023-го) в непростой год потребуется делать некий серьезный выбор.

От проблем может уберечь врожденная способность идти на компромиссы и умело встраиваться в окружающую действительность. 

Скорпионов (а это глава Великих Лук Николай Козловский и координатор ЛДПР Антон Минаков) 2023-й продолжит испытывать на прочность, но Сатурн поможет переносить трудности и, более того, усилит их позиции. Однако оппозиция (нет не политическая, а Юпитера из знака Тельца), начиная с мая, потребует от Скорпионов готовности к серьезной борьбе и умения идти до конца в своих начинаниях. 

Стрельцам - скажем, секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку - год сулит ряд перспективных возможностей. Особенно это актуально для тех, кто так или иначе связан с общественной жизнью. Как уверяют астрологи, Стрельцы смогут поднять свой рейтинг - хотя, казалось бы, куда уж его поднимать-то сенатору от Псковской области, взлетевшему на российский политический Олимп?! 

Козерогам - депутатам областного Собрания - эсеру Олегу Брячаку и единороссу Александру Братчикову - как уверяют гороскопы, удастся реализовать себя в творчестве.

От себя добавлю - наверное, и в законотворчестве тоже. Некоторым из Козерогов удастся достичь высоких результатов в бизнесе. Про политику звезды тут молчат - про участие Брячака в губернаторских выборах не шепчут. 

Водолеев - бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева и советника губернатора по СМИ Антона Сергеева - ждет непростое время, астрологи призывают их быть готовыми к кардинальным переменам в жизни.

И далее там - про ложь, клевету и обман, связанные с их окружением, проблемы с различными государственными инстанциями и даже правоохранительными органами, Вдобавок не сулит им удачи участие в социальных проектах и проявлении гражданской активности. 

Наконец, Рыбы — а это губернатор Михаил Ведерников. 2023-й для них - это время серьезных испытаний и непростой период. Ну вряд ли могло быть по-другому в год больших выборов. И тут надо сказать, что едва закончится одна избирательная кампания - губернаторская, вовсю начнется подготовка к другой - президентской. То есть выборы главы государства тоже не за горами - они должны состояться 17 марта 2024 года, а избирательная кампания стартует после их официального назначения Советом Федерации в декабре 2023-го, то есть менее чем через год. Предыдущие президентские выборы-2018 были назначены 17 декабря 2017 года, а Владимир Путин анонсировал свое участие в них 6 декабря. Как пишет обычно хорошо информированный «Коммерсант», представители внутриполитического блока администрации президента прорабатывают различные сценарии и исходят из того, что кампания пройдет по плану, в 2024 году, а Владимир Путин примет в ней участие. Тема президентских выборов вероятно будет затрагиваться уже в ближайшие дни под Москвой в ходе специального семинара для вице-губернаторов по внутренней политике и чиновников АП. Что об этом узнаем - расскажем и продолжим внимательно следить за развитием событий. 

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами. 

Александр Савенко

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о полном запрете деятельности коллекторов?
В опросе приняло участие 88 человек
17.01.2023, 18:330 Построить площадку для выгула собак на деньги ТОСа предложили псковичам 17.01.2023, 18:270 Рабочую группу по военно-патриотическому воспитанию создадут псковские общественники 17.01.2023, 18:161 Опрос ПЛН-ТВ: Каких перемен ждут псковичи в 2023 году? 17.01.2023, 18:150 Богатейший источник информации об истории края показал Государственный архив Псковской области
17.01.2023, 18:121 Великолучанин незаконно зарегистрировал двух иностранцев 17.01.2023, 18:120 Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественного порядка во время празднования Крещения 17.01.2023, 18:080 Задать эксперту вопросы об алиментах смогут псковичи 25 января 17.01.2023, 18:071 Набитый немаркированными сигаретами микроавтобус изъяли псковские таможенники
17.01.2023, 18:040 Вопросы безопасности использования газа обсудили в администрации Палкинского района 17.01.2023, 18:030 Минздрав призвал страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями россиян отказаться от Крещенских купаний 17.01.2023, 18:020 Серию фотографий военного фотокорреспондента Владимира Гребнева представил псковский музей 17.01.2023, 18:000 Учащиеся псковской музыкальной школы стали лауреатами конкурса «Певческие ассамблеи»
17.01.2023, 17:590 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 января 17.01.2023, 17:581 Псковский облсовпроф подвёл итоги работы своей инспекции труда в 2022 году 17.01.2023, 17:550 Более 170 мероприятий проекта «Культура для школьников» пройдет в Псковской области 17.01.2023, 17:550 Пять кошек и собака съели ногу умершей хозяйки в российском городе
17.01.2023, 17:530 Вывоз мусора затруднён в Псковской области из-за наледи на дорогах 17.01.2023, 17:531 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А вы знаете, все еще будет... 17.01.2023, 17:500 До 500 тысяч рублей могут получить ТОСы Псковской области на реализацию проектов 17.01.2023, 17:490 Глава Минздрава заявил о влиянии COVID-19 на репродуктивное здоровье нации
17.01.2023, 17:440 Псковская область в прошлом году приняла порядка 450 тысяч туристов 17.01.2023, 17:390 Мораторий на проверки бизнеса не даёт штрафовать владельцев собак — Александр Грацкий 17.01.2023, 17:330 ЗАГСы Пскова и Великих Лук отменили выходной 23 февраля из-за красивой даты 17.01.2023, 17:220 Делегация великолукского технопарка посетила инновационный центр «Сколково»
17.01.2023, 17:190 «Кузница»: Город для собак. ВИДЕО 17.01.2023, 17:140 Водитель лишился автомобиля за повторное пьяное вождение в Пыталовском районе 17.01.2023, 17:040 2023. «Чернее, чем кролик» или время новых возможностей? 17.01.2023, 16:510 Осветительный прожектор для катка украли в великолукской деревне Переслегино
17.01.2023, 16:460 Смещение пограничной зоны в Псковской области показали на картах 17.01.2023, 16:380 «Дневной дозор»: нужно ли ввести в Уголовный кодекс понятие «предатель»? 17.01.2023, 16:250 На каменные пончики пожаловался псковский сладкоежка 17.01.2023, 16:250 До +4 градусов потеплеет в Псковской области 18 января
17.01.2023, 16:160 Свидание на Запсковье закончилось для молодых людей уголовным делом 17.01.2023, 16:050 Прощание с Инной Чуриковой состоялось в Москве 17.01.2023, 16:040 Эксперты позитивно оценили результаты работы Сбера в 2022 году 17.01.2023, 16:020 Псковский губернатор положительно оценил работу порховского актива
17.01.2023, 16:010 Вода из трёх купелей в псковских деревнях не прошла проверку Роспотребнадзора 17.01.2023, 15:511 Три кардиолога впервые трудоустроилось в псковскую областную больницу в 2022 году 17.01.2023, 15:450 «Беседка»: Как подготовиться к Крещению Господню? ВИДЕО 17.01.2023, 15:380 Торжественный митинг с возложением цветов к Вечному огню прошел в Великих Луках
17.01.2023, 15:340 Весеннюю сессию Госдумы открыли 17 января 17.01.2023, 15:210 Конный театр пытаются создать в опочецкой деревне 17.01.2023, 15:100 Выход на лёд Чудского озера вновь запретили в Гдовском районе 17.01.2023, 15:070 Сергей Елизаров: Собачьи экскременты не удобряют почву
17.01.2023, 15:040 Церковь негативно относится к гаданиям в период святок, сообщил псковский священник 17.01.2023, 14:582 Осуждённый около двух лет пропагандировал криминал в псковской колонии 17.01.2023, 14:554 Контракт по завершению строительства кампуса ПсковГУ расторгли с подрядчиком 17.01.2023, 14:390 Урны для продуктов жизнедеятельности собак вновь установят в Пскове
17.01.2023, 14:260 ТВ-шлак: блатная романтика, шестипалые гиганты и задница япошек 17.01.2023, 14:240 Что имело решающее значение при строительстве ФОКОТа в Порхове, рассказал Александр Котов 17.01.2023, 14:220 Ещё восемь человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 17.01.2023, 14:110 В Псковской области открыта вакансия председателя Островского городского суда
17.01.2023, 14:040 Александр Козловский: 17 января 1943 года – святая дата для Великих Лук 17.01.2023, 14:030 СберЧаевые теперь доступны в онлайн-сервисе банка для доставки продуктов 17.01.2023, 13:400 Свиной грипп остается самым распространенным штаммом вируса - псковский Роспотребнадзор 17.01.2023, 13:321 Общественное порицание решит вопрос с выгулом собак в Пскове — Александр Грацкий
17.01.2023, 13:240 Александр Котов оценил качество ремонта в порховской школе №1 17.01.2023, 13:220 Борис Елкин осмотрел здание Детской музыкальной школы №4 17.01.2023, 13:051 Церковь не вкладывает богословского значения в крещенские купания, заявил псковский священник 17.01.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»
17.01.2023, 12:550 Розничный кредитный портфель «Сбера» в 2022 года вырос на 12,9%, до 12 трлн рублей 17.01.2023, 12:540 Почтовый вагон начнёт курсировать между Петербургом в Калининградом 17.01.2023, 12:540 Торжественный митинг прошел на братском захоронении в Великих Луках 17.01.2023, 12:470 Полиция ищет очевидцев ДТП в Псковском районе с шестью пострадавшими
17.01.2023, 12:410 Губернатор оценил ремонт в порховской школе 17.01.2023, 12:320 Гдовскую Самолву и другие деревни исключили из пограничной зоны 17.01.2023, 12:210 Водитель сбил косулю в Новосокольническом районе и попал под колёса проезжающего автомобиля 17.01.2023, 12:170 «Начинает хандрить»: сотрудники ПТС рассказали о состоянии крупнейшей котельной Пскова
17.01.2023, 12:121 Сбербанк сообщил о снижении в 2022 году доли валютных вкладов вдвое 17.01.2023, 12:060 В Пскове ускорят ремонт самых разбитых дорог – Борис Елкин 17.01.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о подготовке к крещенским купаниям 17.01.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложение на 17 января
17.01.2023, 11:560 Псковский губернатор возложил цветы к мемориалу «Дулаг-100» 17.01.2023, 11:430 Три легковых автомобиля столкнулись на площади Победы в Пскове 17.01.2023, 11:360 Сбер и правительство РФ подписали соглашение в целях развития технологий искусственного интеллекта 17.01.2023, 11:340 «Кузница»: Город для собак
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru