Политика

2023. «Чернее, чем кролик» или время новых возможностей?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Как всегда в центре нашего внимания - региональная политика. Сегодня, на старте 2023-го, будем говорить о его контурах, перспективах, ожиданиях. И вот некоторые темы этого выпуска:

Что год грядущий нам готовит. Основные вызовы и угрозы 2023-го.

От выборов до выборов - от муниципальных и губернаторских до президентских. Какие избирательные кампании ждут псковский политический класс в ближайший год с небольшим.

И - звезды говорят. Уже в это воскресенье наступает новый год по восточному календарю. Что принесет черный водяной кролик? По традиции составляем полушуточный гороскоп для псковского политбомонда.

Итак, 2023-й. В псковской политике наступивший год обещает пройти под знаком главных региональных выборов - губернаторских. Они запланированы на сентябрь, кампания развернется летом, но старт неофициальному забегу уже дан.

И картина здесь на самом деле достаточно простая и понятная - есть действующий губернатор Михаил Ведерников, который уже объявил о готовности пойти на второй срок и выглядит явным фаворитом. И есть - ну должна же она быть - группа потенциальных кандидатов от оппозиционных партий. Правда, тут ясности меньше - и не только относительно конкретных персон, но даже по вопросу участия-неучастия партий, ни одна из которых самостоятельно не может преодолеть муниципальный фильтр - и стало быть всем надо договариваться с партией власти. Мы об этой неопределенности не раз говорили, а тут и федеральные эксперты поддержали тему. Известный исследовательский центр - фонд «Петербургская политика» опубликовал на днях топ-30 событий декабря в региональной политике и включил туда заявления руководителей псковских отделений КПРФ и «Яблока» об отказе от участия в выборах губернатора в 2023 году. Ну с последними понятно - об отсутствии у яблочников планов участвовать в выборах ранее заявил руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг, но окончательное решение о выдвижении либо невыдвижении кандидата в губернаторы будет приниматься региональным советом «Яблока» весной. А вот что касается псковских коммунистов - то тут всё запутаннее. Напомню, что в конце прошлого года они то начинали подготовку к губернаторским выборам, то устами первого секретаря обкома Петра Алексеенко объявляли, что не будут участвовать, то отыгрывали назад, то потенциальный кандидат Дмитрий Михайлов объявлял: типа, я пас, сам выдвигаться не буду, но участвовать надо. В итоге обком собрал предложения по кандидатурам из райкомов и составил своеобразный лонг-лист из семи персон, начиная с регионального бизнес-омбудсмена, кандидата в члены ЦК партии Аркадия Мурылева, который представлял КПРФ на губернаторских выборах в 2018-м, и заканчивая весьма неожиданными персонажами из-за пределов Псковской области - это саратовский коммунист Николай Бондаренко и жена лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасия. Ну типа, не исключен такой неожиданный ход - ждали местного, а мы вам р-р-р-аз и варяга.

- Это такой маркетинговый ход. Мы сначала несколько недель объявляем одну тему для марафона, а потом вдруг за пять минут до начала резко меняем. Эффект потрясающий. Как за счет чего? За счет неожиданности, конечно (спектакль «День радио»).

Если говорить серьезно, то с высокой доли уверенности можно прогнозировать выдвижение от зюгановцев Аркадия Мурылева, который как и пять лет назад способен будет пройти тот самый муниципальный фильтр. И задача вроде бы понятна - достойно представить КПРФ в год ее тридцатилетия, сохранить за ней статус «партии №2», ну то есть не дать свершиться планам ЛДПР и их потенциального кандидата - регионального координатора Антона Минакова - на второе место.

О том, чтобы бросить перчатку вызова фавориту - действующему губернатору, реалисты речь не ведут. Хотя... Я тут посмотрел: в «Независимой газете» руководитель аналитического управления КПРФ Сергей Обухов предрекает некоторые трудности на предстоящих выборах ставленникам Кремля аж в восьми регионах, в том числе в Псковской области. Прямо скажем, этот прогноз сильно отличается от мнения большинства других экспертов, которые убеждены, что на выборах в Псковской области неожиданностей ждать не стоит - взяться им просто неоткуда.

Добавлю, что свое мнение товарищ Обухов высказал, комментируя вброс о возможной отмене прямых выборов глав субъектов Федерации - по его мнению «если явных политэксцессов до лета не будет, то от выборов никто не откажется». К слову, появляющиеся в СМИ и Telegram-каналах рассуждения о якобы ведущейся подготовке Кремля к массовой замене прямого формата избрания глав регионов прокомментировал на минувшей неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прокомментировал так: «Давайте даже не будем никак на это реагировать». Напомню, что соответствующие «утечки» появляются регулярно, а в последней их серии даже утверждалось, что якобы ряд губернаторов уже попросили об этом администрацию президента. Дескать, в связи со спецоперацией не надо проводить прямые выборы – прежде всего для экономии бюджетных средств. Песков при этом уточнил, что вообще-то данной информации в прессе он не видел. О своем же скептическом отношении к содержанию Telegram-каналов он уже не раз высказывался.

- Не читайте до обеда советские газеты.

- Так ведь других нет.

- Вот никаких и не читайте (фильм «Собачье сердце»).

Так что готовимся к выборам - и не только к губернаторским, но и к муниципальным - в 2023-м в Псковской области должны пройти не только запланированные выборы глав ряда районов, но внеочередная избирательная кампания в Пустошкинском районе, глава которого - яблочница Светлана Василькова - была отправлена в отставку местными депутатами. Так что выборов будет много. А что касается трудностей кандидатов от партии власти, то на взгляд из января 2023-го, проблемы не в оппонентах, а в тех факторах, которые теоретически могут серьезно повлиять на ситуацию в общественно-политической сфере, в том числе они способны сказаться на результатах выборов. Подробнее о них читайте на сайте Псковской Ленты Новостей в очередном материале проекта, который посвящен губернаторским выборам. В первую очередь здесь имеем в виду возможное ухудшение социально-экономического положения населения и продолжающуюся специальную военную операцию. Вместе с другими факторами это может отразиться на общественных настроениях и ходе политических процессов в стране и регионе. Повторюсь - подробнее об этом в материале «Выборы губернатора - 2023: власть, оппозиция, вызовы и угрозы». В этой же публикации отмечаются и два ожидаемых визита - во-первых, приезд президента Владимира Путина на 550-летие Псково-Печерского монастыря, а во-вторых, вояж в Псковскую область нового председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Напоследок, как и было обещано, политический гороскоп. В ближайшие дни наступит новый год по восточному календарю - черного водяного кролика. В январе, как и многие другие коллеги, мы традиционно даем полушуточный астрологический прогноз, к которому всегда призываем относиться с долей юмора, не очень серьезно. В этот раз у нас были сомнения – сохранять ли традицию в трудное время, но читатели ждут, так что традицию сохраним - разве что в этот раз прогноз будет в меньшей степени с шутками-прибаутками, а в большей - основанным на реальном прогнозе известных астрологов - таких, например, как Павел Глоба. Большинство из них говорят о том, что год будет непростой, это будет время серьезных испытаний. В определенном смысле 2023-й станет продолжением 22-го и репетицией, разминкой перед 24-м, который, говорят, будет еще круче. Впрочем, помимо негатива есть и оптимистичные нотки для псковских политиков.

Скажем, для первого знака в зодиакальном круге - для Овнов (а это у нас спикер областного Собрания Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, его первый зам Ирина Иванова, глава облизбиркома Игорь Сопов) 2023-й может стать временем больших возможностей - прежде всего в плане карьерного роста и расширения сфер влияния. Год потребует от них проявления мужества, решительности и готовности к принятию серьезных решений. Кому-то из Овнов 2023-й сулит награды и карьерное продвижение, а кому-то – внезапный переезд и некие кардинальные изменения.

Тельцы в первой половине года будут ощущать себя как на пороховой бочке.

И тут имеем в виду, что под этим знаком появились на свет депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, которому, кстати, в мае исполнится 50 лет, и первый вице-губернатор Вера Емельянова. Последствия принимаемых ими решений (особенно вблизи весенних затмений), могут быть фатальными - и еще год поставит перед ними некий серьезный выбор. Под занавес 2023-го, если верить звездам, Тельцов ждет рост авторитета и прочий позитив.

Далее - Близнецы. Лидеру псковских коммунистов Петру Алексеенко и вице-губернатору, «политруку» регионального правительства Александру Серавину год даст, с одной стороны, шанс для проявления в социальной и медийной сферах, но, с другой стороны, преподнесет неприятные сюрпризы. Не все их планы будут реализованы, а многие ожидания, увы, могут оказаться беспочвенными.

Если верить астрологам, удачный год ждет Раков - чему может порадоваться, например, прокурор области Иван Грибов. Правда, первая половина 2023-го потребует от этого знака готовности держать удары судьбы и умения стратегически мыслить. В это время проявление активности может привести к серьезными проблемам, но уже с лета ситуация изменится к лучшему.

Львам - а это (и по знаку, и по имени) яблочник Шлосберг - год сулит множество возможностей для реализации талантов в самых разных областях - разве что не на выборах, от которых политик, как известно, отлучен. Вот тут, при расцвете-то талантов, у «царя зверей» может даже появиться головокружение от успехов. Но при этом активизируют - о ужас - свое коварство партнеры, которые могут злоупотреблять ложью и манипуляциями. Виной тому - «транзит Черной Луны (демона-искусителя) с января по октябрь» - конец цитаты. И все эти напасти в год, когда Льву Шлосбергу стукнет 60. Кстати, 2023-й будет богат на юбилеи и круглые даты псковских политиков, в том числе чуть ли не всех экс-губернаторов - это Владислав Туманов, Евгений Михайлов, Михаил Кузнецов, а еще Дмитрий Шахов, Михаил Гавунас и другие персоны, делавшие погоду в псковской политике в былые годы...

Дев — а это у нас депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский и Игорь Романов из «Партии роста» - ожидает непростой год. Правда, начиная с мая могут появиться условия для социальной активности и - внимание - увеличения благосостояния. На этот период, как вы понимаете, и придется избирательная кампания, в которой оба могут принять участие, как уверены многие наблюдатели, в качестве спойлеров. Впрочем, каких-то судьбоносных событий в 2023-м у них вроде бы не намечается.

- Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди (фильм «Собачье сердце»).

Весы. От коммуниста Дмитрия Михайлова и сенатора Елены Бибиковой (срок ее полномочий в Совете Федерации истекает в сентябре 2023-го) в непростой год потребуется делать некий серьезный выбор.

От проблем может уберечь врожденная способность идти на компромиссы и умело встраиваться в окружающую действительность.

Скорпионов (а это глава Великих Лук Николай Козловский и координатор ЛДПР Антон Минаков) 2023-й продолжит испытывать на прочность, но Сатурн поможет переносить трудности и, более того, усилит их позиции. Однако оппозиция (нет не политическая, а Юпитера из знака Тельца), начиная с мая, потребует от Скорпионов готовности к серьезной борьбе и умения идти до конца в своих начинаниях.

Стрельцам - скажем, секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку - год сулит ряд перспективных возможностей. Особенно это актуально для тех, кто так или иначе связан с общественной жизнью. Как уверяют астрологи, Стрельцы смогут поднять свой рейтинг - хотя, казалось бы, куда уж его поднимать-то сенатору от Псковской области, взлетевшему на российский политический Олимп?!

Козерогам - депутатам областного Собрания - эсеру Олегу Брячаку и единороссу Александру Братчикову - как уверяют гороскопы, удастся реализовать себя в творчестве.

От себя добавлю - наверное, и в законотворчестве тоже. Некоторым из Козерогов удастся достичь высоких результатов в бизнесе. Про политику звезды тут молчат - про участие Брячака в губернаторских выборах не шепчут.

Водолеев - бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева и советника губернатора по СМИ Антона Сергеева - ждет непростое время, астрологи призывают их быть готовыми к кардинальным переменам в жизни.

И далее там - про ложь, клевету и обман, связанные с их окружением, проблемы с различными государственными инстанциями и даже правоохранительными органами, Вдобавок не сулит им удачи участие в социальных проектах и проявлении гражданской активности.

Наконец, Рыбы — а это губернатор Михаил Ведерников. 2023-й для них - это время серьезных испытаний и непростой период. Ну вряд ли могло быть по-другому в год больших выборов. И тут надо сказать, что едва закончится одна избирательная кампания - губернаторская, вовсю начнется подготовка к другой - президентской. То есть выборы главы государства тоже не за горами - они должны состояться 17 марта 2024 года, а избирательная кампания стартует после их официального назначения Советом Федерации в декабре 2023-го, то есть менее чем через год. Предыдущие президентские выборы-2018 были назначены 17 декабря 2017 года, а Владимир Путин анонсировал свое участие в них 6 декабря. Как пишет обычно хорошо информированный «Коммерсант», представители внутриполитического блока администрации президента прорабатывают различные сценарии и исходят из того, что кампания пройдет по плану, в 2024 году, а Владимир Путин примет в ней участие. Тема президентских выборов вероятно будет затрагиваться уже в ближайшие дни под Москвой в ходе специального семинара для вице-губернаторов по внутренней политике и чиновников АП. Что об этом узнаем - расскажем и продолжим внимательно следить за развитием событий.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.

Александр Савенко