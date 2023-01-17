Политика

О визите медведя на избирательный участок в островской деревне рассказали псковичам

Избирательная комиссия Псковской области в рамках 30-летия современной Избирательной системы Российской Федерации открывает рубрику «Однажды на выборах» о самых интересных и занятных случаях, которые происходили в дни голосований. Первая история посвящена тому, как на участок в Островском районе пришёл настоящий медведь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фото: freestockimages.ru

«События происходили в 2005 году во время выборов главы Островского района. В деревне жил мужчина, у которого был необычный питомец - медвежонок. Он ел с бутылочки, любил качаться на качелях во дворе и ездил на переднем сидении машины с хозяином в магазин», - рассказали в Избирательной комиссии Псковской области.

Наступил день голосования, и мужчина по дороге решил заехать на избирательный участок, предварительно оставив медвежонка дожидаться в машине.

«В конце концов медведю надоело ждать хозяина в одиночестве, и зверь решил тоже зайти на УИК, открыв дверь машины лапой. Как вы понимаете, присутствующие в помещении голосования были весьма удивлены такому гостю А особенно - один из кандидатов, баллотирующийся на пост главы», - отметили в облизбиркоме.

В ТИК после такого визита поступила жалоба о том, что кандидата пытаются убрать с избирательного участка с помощью медведя.