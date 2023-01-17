Политика

Сменяемость власти характерна для Островского района — Дмитрий Быстров

По результатам выборов 2022 года в Островском районном Собрании сменилась треть депутатов, поэтому ни о какой стагнации в вопросе распределения власти в муниципалитете речи не идёт. Такое мнение в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Говоря о результатах компании, они известны, но немного все-таки хотелось бы остановиться. Начнем с депутатского корпуса. Часто говорят: у вас одни и те же депутаты, несменяемость лиц и всё прочее. Так вот, из 15 депутатов 5 – это новые лица, то есть треть. Это не новые лица для района, безусловно, мы этих людей знали. Это и директора школ, это и, конечно, представители новых партий, которые появились. Тем не менее треть поменялась, поэтому говорить о том, что какая-то стагнация присутствует, несменяемость, об этом речи идти не может», - выразил мнение Дмитрий Быстров.

Он отметил, что 9 депутатов представляют партию «Единая Россия». Единороссы, заметил глава района, повторили результат кампании 2017 года, сохранив большинство представителей в районном Собрании.

Помимо этого, в органе законодательной власти Островского района представлены депутаты от партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ.

Дмитрий Быстров отметил, что многопартийность парламента - это безусловный плюс: «Это здоровый организм и косвенный стимул для каждого».

Напомним, по результатам выборов, которые прошли в сентябре 2022 года, Дмитрия Быстрова переизбрали на должность главы Островского района.