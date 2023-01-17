Сменяемость власти характерна для Островского района — Дмитрий Быстров

По результатам выборов 2022 года в Островском районном Собрании сменилась треть депутатов, поэтому ни о какой стагнации в вопросе распределения власти в муниципалитете речи не идёт. Такое мнение в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил глава Островского района Дмитрий Быстров.
Он отметил, что 9 депутатов представляют партию «Единая Россия». Единороссы, заметил глава района, повторили результат кампании 2017 года, сохранив большинство представителей в районном Собрании.
Помимо этого, в органе законодательной власти Островского района представлены депутаты от партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР, «Новые люди» и КПРФ.
Дмитрий Быстров отметил, что многопартийность парламента - это безусловный плюс: «Это здоровый организм и косвенный стимул для каждого».
Напомним, по результатам выборов, которые прошли в сентябре 2022 года, Дмитрия Быстрова переизбрали на должность главы Островского района.