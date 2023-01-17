Дмитрий Быстров перечислил правила для успешной работы главой района

Слаженность в работе властей на всех уровнях обеспечивает ориентированность на результат. Такое мнение в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил глава Островского района Дмитрий Быстров.
Нельзя находиться на отдалении от решений, которые принимаются на федеральном уровне, продолжил глава Островского района. Он отметил, что постоянно встречается с депутатами Государственной Думы от Псковской области Александром Козловским и Александром Борисовым: «Безусловно, мы общаемся, встречаемся, и не только на каких-то партийных форумах. Есть конкретные рабочие встречи, есть рабочие звонки».
«Это всё даёт понимание процесса в целом для себя, понимание процессов для всех участников группы, которая участвует в принятии решений. И без каждого отдельного сегмента не будет общей слаженной работы. Это, на самом деле, очень важно», - подчеркнул Дмитрий Быстров.