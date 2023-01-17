Политика

Дмитрий Быстров перечислил правила для успешной работы главой района

Слаженность в работе властей на всех уровнях обеспечивает ориентированность на результат. Такое мнение в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Нельзя работать, не зная проблем в волостях, не общаясь с главами волостей. Нельзя работать без поддержки губернатора и правительства Псковской области. И тут, я думаю, очевидно уже, что губернатор поддерживает Островский район. Посмотрите, сколько инфраструктурных вложений. Поэтому за это ему отдельная благодарность», - сказал Дмитрий Быстров.

Нельзя находиться на отдалении от решений, которые принимаются на федеральном уровне, продолжил глава Островского района. Он отметил, что постоянно встречается с депутатами Государственной Думы от Псковской области Александром Козловским и Александром Борисовым: «Безусловно, мы общаемся, встречаемся, и не только на каких-то партийных форумах. Есть конкретные рабочие встречи, есть рабочие звонки».

«Это всё даёт понимание процесса в целом для себя, понимание процессов для всех участников группы, которая участвует в принятии решений. И без каждого отдельного сегмента не будет общей слаженной работы. Это, на самом деле, очень важно», - подчеркнул Дмитрий Быстров.