Политика

В Кремле ответили на вопрос, пойдет ли Путин на следующие выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов про возможность участия Владимира Путина в следующих выборах, сообщил, что президент никаких заявлений на этот счет не делал, идет работа в обычном рутинном графике.

«Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции... Еще пока рано (говорить о начале подготовки Кремля к президентским выборам - ред.), не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня», - ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов РИА Новостей, знают ли в Кремле, что Центризбирком начал подготовку к выборам главы государства и ведется ли такая работа в Кремле.

На вопрос, можно ли считать, что Путин пока не принял решения по поводу участия в следующих выборах президента, Песков отметил, что никаких заявлений от главы государства на этот счет не было.

«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, я еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента», - сказал он.