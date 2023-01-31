Путин снял Аверьянова с поста первого заместителя секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации», - говорится в тексте документа.
«Юрий Тимофеевич Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу», - пояснили РИА Новости в Совбезе РФ.