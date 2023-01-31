Политика

Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных, с 1 марта 2023 года.

Член конституционного комитета СФ Александр Башкин ранее сказал РИА Новости, что парламентарии по-прежнему будут направлять декларации в компетентные органы, просто документы не будут размещаться публично с персональными данными народных избранников. По мнению законодателя, эта мера временная, многие законодатели находятся под санкциями и нужно, чтобы данные политиков «не попали к врагу».

Согласно документу, в Сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам, а только обобщенная, статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений.

Закон также содержит поправки о непредоставлении деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях заксобрания шесть месяцев подряд, это может стать основанием для прекращения его полномочий.

Одновременно законом устанавливается, что председатель законодательного органа субъекта Российской Федерации может осуществлять свои полномочия только на профессиональной основе.