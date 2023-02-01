Политика

Пётр Алексеенко развеял слухи об уходе Геннадия Зюганова с поста лидера КПРФ

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов был избран на данный пост на четырехлетний срок два года назад, и пока разговоров о смене лидера в партии не идет. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко.

В СМИ начали распространяться слухи о возможном уходе Геннадия Зюганова с поста лидера КПРФ до конца текущего года.

«Нет, мне ничего такого неизвестно. Геннадий Андреевич Зюганов избран, согласно нашему уставу, на 4 года. Прошло всего 2 года. Надеюсь, отчитается и не уйдет, если только не возьмет самоотвод. Так что мы его поддерживаем», - сказал Пётр Алексеенко.

Также коммунист прокомментировал мнения о том, что в теории уход Геннадия Зюганова с поста лидера партии может негативно сказаться на рейтингах КПРФ. По его мнению, лидер КПРФ сегодня играет значимую роль в рейтинге партии, тем не менее, доверие избирателей коммунисты заслуживают своей работой.

«Рейтинг партии зависит не только от лидера партии, но и от работы самой партии, большого коллектива. У нас есть молодые члены президиума, которые активно работают. Они публичные, их все знают. Конечно, Геннадий Андреевич вносит свой большой вклад. Он известен во всем мире, проводит международные встречи, международные коммунистические левые движения нас поддерживают. Будет 30 лет КПРФ в середине февраля. Будет большое мероприятие. Надеюсь, будут присутствовать международные представители, - отметил Пётр Алексеенко. - Так что личность играет, конечно, роль, но и сама партия не сидит на месте, как говорится. Работаем активно на рейтинг партии».

Напомним, ранее Пётр Алексеенко опроверг слухи о том, что он сам в скором времени может покинуть свою должность в обкоме партии.