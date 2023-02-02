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Политика

Путин продолжит практику встреч с главами регионов

06.02.2023 13:10|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин продолжит практику встреч с главами регионов, наверняка и с теми, чьи полномочия истекают в 2023 году, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы так задолго не анонсируем встречи с руководителями регионов. Но я могу лишь подтвердить, что действительно, президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

На уточняющий вопрос, будут ли на таких встречах подниматься темы выдвижения глав регионов на новый срок, он ответил, что это зависит от самих губернаторов. «Те, кто посчитает необходимым обсудить это с президентом, они будут поднимать этот вопрос», - отметил он.

Теги: #Путин #регионы
Источник: Псковская Лента Новостей
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