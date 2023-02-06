Политика

Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета Безопасности.

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

В свою очередь, заместителем секретаря стал Алексей Шевцов. «Назначить Шевцова Алексея Леонтьевича заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», - говорится в другом указе.

Рашид Нургалиев родился 8 октября 1956 года в городе Джетыгара Казахской ССР в семье кадровых сотрудников милиции.

В 1979 году окончил Петрозаводский государственный университет имени О.B. Куусинена.

С 1979 по 1981 гг. работал преподавателем физики в школе поселка Надвоицы Карельской АССР.

В 1981 году начал службу в УКГБ Карельской АССР, где прошел путь от оперуполномоченного Калевальского районного отделения и Костомукшского городского отдела до начальника Медвежегорского районного отделения и начальника отдела по борьбе с терроризмом.

С 1995 года проходил службу в центральном аппарате ФСК России, а затем ФСБ России: главным инспектором Организационно-инспекторского управления, начальником отдела управления собственной безопасности, с 1998 по 1999 год руководил отделом главного контрольного управления президента Российской Федерации. С 1999 года возглавлял управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков Департамента экономической безопасности, в дальнейшем являлся заместителем директора - начальником инспекторского управления ФСБ России.

В 2002 году назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел России.

9 марта 2004 года назначен на должность министра внутренних дел Российской Федерации.

С 22 мая 2012 года занимал должность заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.