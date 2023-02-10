Политика

Самые «крутые» эксперты не могут спрогнозировать развитие отношений России и США – Валерий Гарбузов

Обострение отношений сверхдержав прокомментировал российский политолог, директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Обострение отношений привело к тому, что два государства - супердержава и страна, считающая себя наследницей бывшей супердержавы, - вступили в новый формат отношений - жёстко конфронтационных. Это печально. Я не вижу в ближайшем будущем никаких вариантов изменения ситуации. Она только ухудшается: санкционная спираль накручивается, конфронтация усиливается. Всё это ещё и сопровождается боевыми действиями на территории бывшего Советского Союза. Ни в одном страшном сне ещё лет 5-10 назад никто не желал такого развития событий. А они развиваются прямо сейчас, причём таким образом, что самые "крутые" эксперты не могут сказать, чем всё закончится. Пока что всё идёт по пути эскалации», - выразил своё мнение Валерий Гарбузов.

Политолог отметил, что на протяжении всей холодной войны, даже когда шла жёсткая конфронтация, обернутая в идеологическую оболочку, две стороны нашли возможность регулирования противостояния.

«И этот созданный механизм худо-бедно работал вплоть до распада СССР. И он позволял двум супердержавам не только бороться за сверхвлияние, но вместе с тем найти и сферы взаимных интересов и работать в них. Конфронтация сочеталась со взаимодействием», - продолжил он.

По его словам, это придавало периоду предсказуемость и надежду на окончание холодной войны.

«Сегодняшняя ситуация другая. Причём ни одна сторона не делает какие-то шаги, чтобы найти компромисс, который всегда является основой для взаимодействия», - добавил он.