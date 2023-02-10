Самые «крутые» эксперты не могут спрогнозировать развитие отношений России и США – Валерий Гарбузов

Обострение отношений сверхдержав прокомментировал российский политолог, директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM).
Политолог отметил, что на протяжении всей холодной войны, даже когда шла жёсткая конфронтация, обернутая в идеологическую оболочку, две стороны нашли возможность регулирования противостояния.
«И этот созданный механизм худо-бедно работал вплоть до распада СССР. И он позволял двум супердержавам не только бороться за сверхвлияние, но вместе с тем найти и сферы взаимных интересов и работать в них. Конфронтация сочеталась со взаимодействием», - продолжил он.
По его словам, это придавало периоду предсказуемость и надежду на окончание холодной войны.
«Сегодняшняя ситуация другая. Причём ни одна сторона не делает какие-то шаги, чтобы найти компромисс, который всегда является основой для взаимодействия», - добавил он.