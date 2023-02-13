Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о муниципальной реформе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о муниципальной реформе, которая проходит в псковском регионе. Напомним, ее первопроходцами готовы стать шесть районов - Пыталовский, Стругокрасненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский. В региональный парламент поступили соответствующие законопроекты о преобразовании данных районов в муниципальные округа. Такие же преобразования планируются и в Новоржевском районе, расположенном на территории депутатского округа Армена Мнацаканяна. На 17 февраля назначены публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа.

В чем суть муниципальной реформы, что она даст для районов и как скажется на развитии местного самоуправления?

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по теме программы.

Трансляция завершена.