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Политика

«Гонки по вертикали»: подготовка к выборам, политики в нейросетях и 30 лет КПРФ

14.02.2023 15:43|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Подготовка к губернаторским выборам. Наблюдаем за активностью потенциальных кандидатов, созданием штабов - и ждем встречу президента Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым. 
Перенастройка во властном политико-медийном блоке. «Политрук» регионального правительства Александр Серавин укрепляет позиции, ключевые посты занимают его люди. А кто теряет влияние - разберемся.
Красный день календаря - КПРФ исполняется 30 лет. Как «партия №2» отмечает круглую дату - и ждать ли перемен в псковском обкоме?

На календаре 14 февраля.  В былые годы в этот день многие поздравляли бы ближних своих с Днем святого Валентина, раньше, бывало, даже первые лица государства - вот самые первые - рассказывали о традициях празднования. 

Владимир Путин, президент России: С Днем святого Валентина меня, конечно, жена поздравила, но «валентинку» зажала пока (Пресс-конференция президента России, 14 февраля 2008 года).

Но когда то было. Теперь всё по-другому, времена иные, не вегетарианские, всё куда жестче - спецоперация, обострение отношений с Западом, новая реальность - как-то даже немного неудобно говорить на эту легкомысленную тему «валентинок». Традиция умирает, что кстати подтверждает опрос, запущенный на сайте ПЛН. Ведущий региональный интернет-портал спрашивает своих читателей «Отмечаете ли День святого Валентина»,  а те такие - в большинстве своем - из восьми предложенных ответов выбирают «Нет! Необходимо вообще его запретить как активную пропаганду западной культуры!» - так отвечает более 50 процентов. А почти 9% выбирают ответ: «Боюсь отмечать. Вдруг скоро и за это будут обвинять в предательстве и объявлять иноагентами».  Ну вы понимаете: «Сегодня слушает джаз, а завтра родину продаст». Тем более, что есть же - есть! - свой праздник, приуроченный к православному дню памяти Петра и Февронии. Вообще-то праздник в июле, но вспоминали о нем на днях в Москве на заседании экспертного совета на тему «Политики новой волны».

Вот им, политикам новой волны, следует искать отклик у избирателей - они же подписчики в соцсетях - через розыгрыши к Дню семьи, любви и верности - так говорит депутат-единоросс Ольга Занко.

Та самая, которая избралась в парламент в составе территориальной группы, в которую входит и Псковская область.  И да - это она намедни предложила «вырезать» Барбару Брыльску из «Иронии судьбы» с помощью нейросети.

Однако от нейросетей, политиков нового типа и экспертного совета в столице вернемся к разговору на главные региональные темы. 2023-й - это год важных выборов. Во-первых, в сентябре всем нам предстоит избрать губернатора. Это главная региональная кампания. Большой интриги здесь нет - еще в конце прошлого года в эфире ПЛН FM действующий глава региона Михаил Ведерников заявил о готовности пойти на второй срок - и фактически снял все вопросы. Судя по комментариям и шагам представителей регионального руководства, власть чувствует себя достаточно уверенно, опирается на обнадеживающие ее результаты замеров общественного мнения и не видит серьезных конкурентов - да и откуда ждать угроз, если то же псковское «Яблоко» очевидно даже не будет пытаться участвовать в этой кампании, представители ряда партий выступят скорее в роли спарринг-партнеров или спойлеров фаворита, а коммунисты, может, и хотели бы пободаться, но там извечная кадровая проблема, отчего в очередной раз и перебирается та же колода. К тому же у первых лиц обкома сейчас голова болит о другом - не первый месяц, наблюдатели говорят о напряжении в отношениях руководителей обкома с ЦК КПРФ, некоторые даже не исключают скорых оргвыводов и кадровых решений (справедливости ради отмечу, что первый секретарь обкома Петр Алексеенко уже неоднократно комментировал эту тему в духе «Не дождутся»). Параллельно в подконтрольных власти телеграм-каналах не сказать, чтоб сильно злобно троллят коммунистов, шпилят их за разные прегрешения и косяки - но, очевидно, не потому, что те представляют угрозу, а скорее забавы ради - ну не нравятся власти такие коммунисты. Так что основное внимание муниципальным кампаниям. А их в этом году будет как минимум - восемь. То есть глав будут избирать в трети муниципалитетов. Это Псковский, Невельский, Опочецкий, Струго-Красненский, Красногородский, Локнянский, Пыталовский районы. Плюс Пустошкинский район, где уже в апреле пройдут досрочные выборы - и связано это с тем, что местные депутаты отправили в отставку главу-яблочницу Светлану Василькову. По предварительной информации, почти везде региональная власть будет делать ставку на действующих руководителей.

В Пустошке партию власти может представить глава городского поселения Юрий Кравцов. Для команды Ведерникова кампания в Пустошке носит принципиальный характер. При том, что сам муниципалитет не отнесешь к числу основных в области, тут очень важно победить, так как на прошлых выборах там избрали представителя оппозиции. Теперь важно показать, что народ всё понял, раскаялся, поддерживает власть. И на подходе - Новоржев, где последняя из яблочных могикан Софья Пугачева в отличие от коллег - глав районов - не то что не аплодирует муниципальной реформе, а еще и палки в колеса вставляет.

Кстати говоря, шесть вопросов, касающихся преобразования районов в муниципальные округа, будут рассматривать депутаты областного Собрания на своей очередной сессии 21 февраля. Комментируя предстоящее обсуждение пакета документов, поступившего в Собрание, спикер областного парламента Александр Котов заявил, что МСУ не ликвидируется - оно остается на уровне муниципального района. Исчезает двухуровневая система, действовавшая на протяжении 20 лет. По его словам, переход на одноуровневую систему местного самоуправления позволит сделать управленческую структуру более эффективной, освободит от отдельных бюрократических этапов и исключит возможность «перекидывания полномочий» с одного уровня на другой.
Между тем в регионе продолжается перенастройка властного политико-медийного блока.

В первую очередь связано это с тем, что в прошлом году должность вице-губернатора по внутренней политике занял Александр Серавин. Как отмечают обозреватели, он уверенно укрепляет свои позиции, ключевые посты занимают его люди. Собственно, и недавнее назначение Суслова руководителем аппарата правительства - это новость из этого ряда. Естественно, как это всегда бывает, в то время как одни набирают очки и политический вес, другие напротив теряют свои позиции. Вот и советник губернатора по СМИ Антон Сергеев, который ранее пытался играть роль чуть ли не «серого кардинала» и заходил на поляну политических менеджеров, ныне отодвинут даже не на второй, а на третий план. Так что процесс перенастройки продолжается, правда, решение задач здесь не является первоочередным, это скорее побочное направление - в приоритете подготовка к губернаторским выборам. По моей информации, уже сформирован предвыборный штаб, будет заниматься и главными региональными, и муниципальными выборами - и приступит к работе уже в ближайшее время. Ну и ждем встречу президента России Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым. На прошлой неделе официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин продолжит практику встреч с главами российских регионов. «Наверняка будут встречи с теми, у кого истекают полномочия», - пояснил Песков.

И напоследок - об одной круглой дате. В эти дни 30 лет исполняется Коммунистической партии Российской Федерации. Отмечают дату по-разному: в столице - достаточно широко, в том числе в Госдуме, а в регионах - менее заметно. Из затей псковских коммунистов в эти праздничные дни отмечу разве что занятную попытку идти в ногу со временем. Секретарь обкома Дмитрий Михайлов опубликовал в телеграм-канале некое изображение «собирательного образа депутата-коммуниста, сгенерированный нейросетью». Из всех прочих псковских коммунистов образ более всего походит на приятеля Михайлова, депутата городской Думы, в недавнем прошлом - замглавы Пскова Александра Баева. 

И тут же приведен очень похожий на стандартный текст о КПРФ, однако, как уверяет зюгановец, это искусственный интеллект сгенерировал пару абзацев о партии. Странно, но чем бы ни тешились...Если говорить серьезно, то КПРФ была образована на II чрезвычайном съезде компартии РСФСР, который прошел 13-14 февраля 1993 года. Ее председателем тогда же был избран Геннадий Зюганов. Под его руководством коммунисты десятилетиями сохраняют за собой статус парламентского объединения и партии №2 (а как мы знаем, этот титул у них хотят отобрать члены ЛДПР). Это с одной стороны. А с другой стороны КПРФ многие годы мечется со своей генеральной линией, пытаясь и вроде как оппозицией остаться, но и красные линии не перейти, за буйки не заплыть. Короче, надо идти каким-то своим путем, откуда-то и куда-то.

- А чем там лучше, чем, скажем, там? 

- Там - это оттуда, а там - это туда (фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»)

При этом, как отмечает «Независимая газета», партийный актив КПРФ превращается в пассив, по крайней мере в значительной части региональных отделений. Только в отдельных обкомах еще проводятся немногочисленные попытки хотя бы реагировать оппозиционно на замыслы, а тем более – действия власти и правящей партии.

И тут же издание делает прогноз: «К концу нынешнего года КПРФ, судя по всему, окончательно превратится из оппозиционной партии с протестным потенциалом в одну из традиционных политструктур наравне с прочими думскими образованиями. Понятно, что у левых есть хитрый план отсидеться в системном карантине на время спецоперационных штормов, чтобы потом поймать власть на ее ошибках и потребовать расчетов. Концепция «запасной партии власти» в КПРФ принята уже даже больше года назад». Так что будем наблюдать. 

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами. 

Фото: Псковская Лента Новостей, duma.gov.ru, pskov.ru, соцсети.

Источник: Псковская Лента Новостей
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