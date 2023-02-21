Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
100 псковских миллионеров
Господин Рейтингомер
построй дом своей мечты
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
«Псковэнергосбыт» режим работы в праздники
Защита для псковских предпринимателей
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Для здоровья трудящихся
4 способа купить квартиру предлагает «Монолит»
Политические итоги-2022
готовимся к праздникам
возможности для рекламы
Оазис здоровья под Псковом
Подарки к 23 февраля
в Кремль платно
 
 
 
ещё Политика 21.02.2023 18:030 «Гонки по вертикали»: год СВО, муниципальная реформа и ЧГК от избиркома 21.02.2023 21:160 Александр Козловский: Послание Владимира Путина – сильный и мотивирующий документ 21.02.2023 19:310 Послание президента РФ нацелено в будущее – Елена Бибикова 21.02.2023 18:550 «Гонки по вертикали»: год СВО, муниципальная реформа и ЧГК от избиркома. ВИДЕО 21.02.2023 18:360 Михаил Ведерников о послании президента: Поддержка участников СВО и модернизация сферы ЖКХ – ключевые для Псковской области 21.02.2023 18:030 «Гонки по вертикали»: год СВО, муниципальная реформа и ЧГК от избиркома
 
 
 
Самое популярное 15.02.2023 11:280 Губернатор подписал постановления об организации и проведении эвакуации в Псковской области 16.02.2023 23:150 Похороны пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих состоялись в Псковской области 15.02.2023 13:540 Мужчина скончался на автобусной остановке в Пскове 15.02.2023 19:500 Авиабомбу «SD-250» уничтожили в Пскове 17.02.2023 16:106 Михаил Ведерников: Никаких оснований для эвакуации нет и не предвидится
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Гонки по вертикали»: год СВО, муниципальная реформа и ЧГК от избиркома

21.02.2023 18:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Год с начала СВО. Добро пожаловать в новую реальность - «как раньше» уже не будет.
Подготовка к выборам. «Что? Где? Когда?» от псковского избиркома.
Муниципальная реформа. Кто тут «за» - и кто тут «против».

Этот выпуск программы выходит в эфир 21 февраля, то есть, по сути, накануне годовщины с момента начала специальной военной операции России на Украине. Естественно, сейчас все обращаются к этой теме, пытаются делать прогнозы, осмыслить, что происходит. Выводы, заключения и уж тем более прогнозы звучат абсолютно разные, при этом очевидно, что за год в условиях СВО изменилось если не всё, то очень многое - и согласно расхожему выражению «как раньше уже не будет». Притом, что в 2022-м всё изменилось - нельзя сказать, что этот курс был неожиданным. Нет, это движение - уход от условных европейских ценностей и возвращение к своему «особому пути» - мы наблюдаем многие годы, считай, уже два десятилетия. Только если раньше по этому пути власти шли степенно, с оглядкой на Запад, то теперь по обе стороны госграницы маски сброшены - и движение стало стремительным. В этот год стало принято цитировать покойного Владимира Жириновского, слова которого многими воспринимаются как такая высшая мудрость, чуть ли не как пророчества - так вот не далее как сегодня в Telegram-канале псковского отделения ЛДПР выдали давнюю цитату партийного вождя: мол, «в характере русских людей не постепенное, а как бы скачкообразное движение вперед» - всё мы любим с надрывом, с кровью, со скандалом. Вот, собственно, этот год и стал таким скачкообразным движением.

Этой главной темы минувшего года мы отчасти коснулись в четверг в юбилейном выпуске программы «Сообразим на троих», которой, кстати говоря, исполнилось шесть лет. Запись эфира легко найти на сайте, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на нашем YouTube-канале.

А подробнее эту тему попытаемся раскрыть совсем скоро в статье на сайте Псковской Ленты Новостей - не пропустите.

И там же, на ПЛН, вы найдете подробности послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, значительная часть которого посвящена СВО и которое звучит на фоне новостей из Европы, куда прилетел президент США Джо Байден, и он уже встретился в Киеве с Владимиром Зеленским.

Так или иначе, выступление президента - это, безусловно, главное политическое событие дня, ибо, как выразился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, «послание - это всегда громкая новость, послание - это всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства».  

Теперь от вопросов большой политики к местным темам. Мал-помалу идет подготовка к выборам этого года. Напомню, в 2023-м пройдет главная региональная кампания всего избирательного цикла - губернаторская. Плюс районы, глав будут избирать в трети муниципальных образований. И если до этого основными поставщиками новостей по теме «Выборы-2023» были в основном партии и потенциальные кандидаты - то губернатор Михаил Ведерников заявляет о готовности пойти на второй срок, то коммунисты выкатывают свой лонг-лист кандидатов с местным активом, Удальцовой и Бондаренко, то ЛДПР устами регионального координатора Антона Минакова замахивается на второе место - то вот теперь в центре внимания оказалась Избирательная комиссия Псковской области и созданный при ней Общественный совет. 16 февраля они провели дискуссионную площадку с достаточно оригинальным названием «Лучшая избирательная система всех времен и народов» - думаю, что тут нужна не утвердительная, а, скорее, вопросительная интонация. Мол, какая она лучшая - из избирательных систем?

Об этом говорили в Поганкиных палатах. Как заявлялось, место для проведения дискуссии было выбрано отнюдь не случайно - дескать, благодаря Минкульту рождается новая историческая экспозиция. А история вечевой республики – это яркая страница истории Псковской земли.

Символично, что тут же прозвучал доклад на тему «Псковское вечевое право как лучший пример народной демократии». В общем, получился такой уход в седую историю - и так совпало, что всё это зарифмовалось в актуальной повестке еще и с обсуждением образа Пскова-человека. До нас докатилась мода на изображения, созданные искусственным интеллектом.

Нейросеть изобразила российские города в образе людей. Псков - это такой суровый аскетичный старец в глубоких раздумьях - не исключено, что о народной демократии и лучшей избирательной системе.

Если серьезно, то раз за разом наблюдаем проявления открытости и креативного подхода со стороны облизбиркома во главе с председателем комиссии Игорем Соповым.

На минувшей неделе была и еще одна встреча - совещание с представителями партий. Председатель избиркома выступил с докладом «Что? Где? И когда? Или какие вопросы задают политические партии?».

Говорили, естественно, о выборах - одни из них хоть и не за горами, но в будущем. А первая кампания этого года уже стартовала - речь о досрочных выборах главы Пустошкинского района. Необходимость в их проведении появилась в связи с тем, что местные депутаты отправили в отставку главу-яблочницу Светлану Василькову. Голосование запланировано на 23 апреля, а сейчас до 2 марта проходит выдвижение кандидатов. Поучаствовать в этом процессе могут аж 27 партий, в том числе такие, например, как «Партия прямой демократии», «Зеленая альтернатива», «Казачья партия» - оказывается, есть у нас и такие, и даже могут заявиться на выборы.

- Это просто праздник какой-то («Приключения Буратино»)

Однако понятно, что список кандидатов будет значительно меньше - участие в забеге примут представители нескольких объединений, прежде всего - парламентских. Уже известно, что КПРФ будет представлять замдиректора компании «Техноснаб» Станислав Янкевич, ЛДПР выставит районного координатора Алексея Борисова, а что касается «Единой России», то, как и предполагали обозреватели ПЛН, партию власти представит глава администрации городского поселения Пустошка Юрий Кравцов. Он стал победителем предварительного голосования (иначе говоря, праймериз), об этом сегодня сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.  

И в продолжение разговора на муниципальные темы. Как вы знаете, там грядет реформа - преобразование муниципальных районов в округа. С соответствующей инициативой выступили представители Пыталовского, Струго-Красненского, Печорского, Опочецкого, Невельского и Красногородского районов. Седьмым стал Локнянский район. Понятно, это не муниципальный тренд - всё идет сверху. И очевидно, что заявленная реформа получит поддержку - и на уровне волостей, и на региональном уровне, в том же областном Собрании, где на следующей сессии 28 февраля будут рассмотрены законопроекты о преобразовании районов в округа, в связи с чем на сессию пригашены главы муниципалитетов-инициаторов. А накануне в Собрании обсуждали уточнения и дополнения положений регионального законодательства, связанные с предстоящей процедурой. Короче, все тут «за»; если и могли громко заявить о себе противники реформы, то в Новоржевском районе, который возглавляет представительница партии «Яблоко» Софья Пугачева. Известно, что в региональном правительстве присутствовали определенные опасения по поводу того, как этот процесс может пойти в зоне т.н. «яблочной аномалии».

- Легким движением руки брюки превращаются... брюки превращаются... («Бриллиантовая рука») 

Однако, как показывает развитие событий, и там всё проходит достаточно спокойно. В минувшую пятницу в Новоржеве состоялись публичные слушания по вопросу преобразования в округ.

Как сообщает ПЛН, собралось порядка ста человек, в том числе представители всех волостей. Выступили 26 из присутствующих, около двадцати из них поддержали инициативу. «Против» высказались представители оппозиции, члены КПРФ и «Яблока». Отмечу, что на публичные слушания в Новоржев приезжал руководитель регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг. Как сообщил побывавший на слушаниях вице-спикер областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян, новоржевцы задавали тревожащие их вопросы - и получили на них квалифицированные ответы.

«Границы района не меняются; местная власть никуда не уходит, меняется лишь соподчиненность – главы волостей становятся подчиненными главы района, на котором лежит вся полнота ответственности за происходящее на его территории; администрации волостей становятся отделами районной администрации и физически остаются на своих местах», - еще раз прокомментировал суть изменений единоросс. В общем, по мысли сторонников преобразования, всё должно стать только лучше. Противники реформы, напротив, убеждают, что это чуть ли не ликвидация всего МСУ. Позицию тех же яблочников понять можно - реформа для них неприятная, бьет по их позициях. Как давно известно, псковское «Яблоко» в своей работе делает ставку на этот уровень МСУ. Практика показала, что стратегия была выбрана правильно - яблочники добились определенных успехов на муниципальных выборах. К тому же сама тема оптимизации (будь то здравоохранение, образование или, как сейчас, МСУ) - это традиционно тема Льва Шлосберга и компании. Так что их активность по этому вопросу вполне объяснима. Будем и дальше наблюдать за развитием событий в ходе преобразований муниципальных районов в округа. 

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.  

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужны ли советники по воспитанию в российских школах?
В опросе приняло участие 92 человека
21.02.2023, 22:100 Псковский Детский фонд открыл креативное пространство «КОТИК» на базе школы-интерната 21.02.2023, 22:080 В Великих Луках открылась выставка «ЧМ во время зимы» 21.02.2023, 22:050 Праздничный концерт прошёл в Пушкинских Горах с участием военного концерта 21.02.2023, 22:000 Компании Псковской области стали на 72% чаще предлагать работу по вечерам
21.02.2023, 21:500 Псковские студенты стали участниками всероссийской хоровой акции 21.02.2023, 21:400 В пользу каких продуктов сделать выбор беременным женщинам, рассказал гинеколог 21.02.2023, 21:270 Туман с видимостью менее 500 метров ожидается в Псковской области 21.02.2023, 21:200 Творческая делегация колледжа искусств посетила Локню в рамках акции «Культурные выходные»
21.02.2023, 21:160 Александр Козловский: Послание Владимира Путина – сильный и мотивирующий документ 21.02.2023, 21:100 Псковские приставы победили в соревнованиях по стрельбе 21.02.2023, 21:000 Региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности» проходит в Псковской области 21.02.2023, 20:570 Житель Бежаницкого района изготавливал и продавал суррогат алкоголя
21.02.2023, 20:400 Петербуржец фиктивно прописал россиянку в Псковской области 21.02.2023, 20:200 Молодых псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Зимние забавы» 21.02.2023, 20:000 Юные псковские экологи стали победителями конкурса заповедника «Курильский» 21.02.2023, 19:580 Получившей травму на нерасчищенном тротуаре псковичке выплатят 250 тысяч рублей
21.02.2023, 19:510 Псковича лишили водительских прав на два года за пьяное вождение 21.02.2023, 19:400 Более 200 псковичей вышли на досрочную пенсию за особые условия труда 21.02.2023, 19:310 Послание президента РФ нацелено в будущее – Елена Бибикова 21.02.2023, 19:200 Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в одном из псковских банков
21.02.2023, 19:080 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 февраля 21.02.2023, 19:000 Социальный фонд России обновил номер контакт-центра 21.02.2023, 18:550 «Гонки по вертикали»: год СВО, муниципальная реформа и ЧГК от избиркома. ВИДЕО 21.02.2023, 18:450 Около 400 тысяч туристов привлекут проекты от Минсельхоза России
21.02.2023, 18:360 Михаил Ведерников о послании президента: Поддержка участников СВО и модернизация сферы ЖКХ – ключевые для Псковской области 21.02.2023, 18:361 В Псковском районе мужчину по ошибке оштрафовали за управление автомашиной в нетрезвом виде 21.02.2023, 18:350 Библиотека имени Курбатова приглашает псковичей провести выходные с пользой 21.02.2023, 18:280 Специалист назвала малоизвестные причины развития глаукомы
21.02.2023, 18:270 Вернувшийся из-за границы сын ищет мать в Псковской области 21.02.2023, 18:201 Девушке грозит до 20 лет тюрьмы за незаконный сбыт наркотиков в Псковском районе 21.02.2023, 18:160 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про обещания, которые не исполняются 21.02.2023, 18:150 Туристско-информационный центр Псковской области принимает участие во всероссийском конкурсе
21.02.2023, 18:060 Двух печерян отправили в колонию за ограбление 21.02.2023, 18:030 «Гонки по вертикали»: год СВО, муниципальная реформа и ЧГК от избиркома 21.02.2023, 18:000 Псковский театр драмы опубликовал афишу на апрель 21.02.2023, 17:550 23-градусные морозы с туманом придут в Псковскую область 22 февраля
21.02.2023, 17:430 Клуб капитально отремонтируют в псковской деревне Торошино 21.02.2023, 17:280 Пенсионерка не поддалась на уловки телефонных мошенников в Великих Луках 21.02.2023, 17:161 Иммерсивный свадебный бранч пройдёт в особняке Лавриновского в Пскове 21.02.2023, 17:100 «Беседка»: «О подвигах, о славе, о любви…». ВИДЕО
21.02.2023, 17:070 Для чего нужна дизельная электростанция, рассказал «Титан-Полимер» 21.02.2023, 17:030 «Экопром» призвал управляющие компании оперативнее убирать снег 21.02.2023, 16:590 Интерактив: Опасные сосульки в Пскове 21.02.2023, 16:550 Четыре способа приобретения квартир предлагает псковская компания-застройщик «Монолит»
21.02.2023, 16:480 Готовимся к праздникам. Как интересно провести день в Пскове и окрестностях. ЛОНГРИД  21.02.2023, 16:440 Псковские налоговики рассказали о преимуществах ЕНС жителям Дедовичей 21.02.2023, 16:361 «Кузница»: Псковский общепит – как он должен развиваться? ВИДЕО 21.02.2023, 16:330 Дело о похищении 15 тысяч рублей из женского носка рассмотрел Пыталовский районный суд
21.02.2023, 16:150 Великолучанам вручили благодарности за участие в сборе гуманитарной помощи 21.02.2023, 16:110 Программу концерта «О подвигах, о славе, о любви…» в Пскове составили по принципу контраста 21.02.2023, 16:063 Еда на заказ убивает рестораны – Андрей Филатов 21.02.2023, 15:581 Мужчина предстанет перед судом за поджог студии красоты на улице Никольской под Псковом
21.02.2023, 15:491 Браконьеры под прицелом 21.02.2023, 15:390 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 21.02.2023, 15:251 Светлана Баранова: Псковичи стали реже ходить в кафе и рестораны 21.02.2023, 15:220 Состояние 25 памятников исследовал региональный научно-производственной центр в 2022 году
21.02.2023, 15:101 Объекты Псковского музея-заповедника закроют раньше для посетителей 22 февраля 21.02.2023, 15:030 Александр Котов о послании президента: Информацию о поддержке системы ЖКХ я бы выделил особо 21.02.2023, 14:551 Эсеры предлагают запустить проект «Помощь» для россиян с низкими доходами 21.02.2023, 14:492 Турпоток интенсивный, а персонала нет – псковский ресторатор
21.02.2023, 14:481 Букашка с бумажкой 21.02.2023, 14:391 Масштабные ремонтные работы проводят на одной из котельных в Пскове 21.02.2023, 14:280 Путин предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей до 100 тысяч 21.02.2023, 14:260 Псковский краевед Сергей Бирюк выпустил новую книгу
21.02.2023, 14:151 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о предстоящем концерте симфонического оркестра в Пскове 21.02.2023, 14:040 «Росгосстрах» награжден за высочайший уровень развития агентских продаж 21.02.2023, 13:501 Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях 21.02.2023, 13:461 Память воинов спецназа почтили в Пскове. ФОТО
21.02.2023, 13:420 Пскович напал на знакомого с ножом и лишился свободы 21.02.2023, 13:390 Псковичи разобрали все билеты на детский спектакль 23 февраля 21.02.2023, 13:280 Пропавшего псковича нашли за пределами региона 21.02.2023, 13:180 Участники СВО получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода
21.02.2023, 13:171 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о псковском общепите 21.02.2023, 13:140 Стрельба при проверке рыболовных сетей обернулась для жителя Псковской области судом 21.02.2023, 13:071 Новоржевские депутаты поддержали преобразование района в муниципальный округ 21.02.2023, 12:570 Гдовича оштрафовали на 12 тысяч за избиение женщин
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru