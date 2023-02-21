Политика

«Гонки по вертикали»: год СВО, муниципальная реформа и ЧГК от избиркома

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Год с начала СВО. Добро пожаловать в новую реальность - «как раньше» уже не будет.

Подготовка к выборам. «Что? Где? Когда?» от псковского избиркома.

Муниципальная реформа. Кто тут «за» - и кто тут «против».

Этот выпуск программы выходит в эфир 21 февраля, то есть, по сути, накануне годовщины с момента начала специальной военной операции России на Украине. Естественно, сейчас все обращаются к этой теме, пытаются делать прогнозы, осмыслить, что происходит. Выводы, заключения и уж тем более прогнозы звучат абсолютно разные, при этом очевидно, что за год в условиях СВО изменилось если не всё, то очень многое - и согласно расхожему выражению «как раньше уже не будет». Притом, что в 2022-м всё изменилось - нельзя сказать, что этот курс был неожиданным. Нет, это движение - уход от условных европейских ценностей и возвращение к своему «особому пути» - мы наблюдаем многие годы, считай, уже два десятилетия. Только если раньше по этому пути власти шли степенно, с оглядкой на Запад, то теперь по обе стороны госграницы маски сброшены - и движение стало стремительным. В этот год стало принято цитировать покойного Владимира Жириновского, слова которого многими воспринимаются как такая высшая мудрость, чуть ли не как пророчества - так вот не далее как сегодня в Telegram-канале псковского отделения ЛДПР выдали давнюю цитату партийного вождя: мол, «в характере русских людей не постепенное, а как бы скачкообразное движение вперед» - всё мы любим с надрывом, с кровью, со скандалом. Вот, собственно, этот год и стал таким скачкообразным движением.

Этой главной темы минувшего года мы отчасти коснулись в четверг в юбилейном выпуске программы «Сообразим на троих», которой, кстати говоря, исполнилось шесть лет. Запись эфира легко найти на сайте, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на нашем YouTube-канале.

А подробнее эту тему попытаемся раскрыть совсем скоро в статье на сайте Псковской Ленты Новостей - не пропустите.

И там же, на ПЛН, вы найдете подробности послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, значительная часть которого посвящена СВО и которое звучит на фоне новостей из Европы, куда прилетел президент США Джо Байден, и он уже встретился в Киеве с Владимиром Зеленским.

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Так или иначе, выступление президента - это, безусловно, главное политическое событие дня, ибо, как выразился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, «послание - это всегда громкая новость, послание - это всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства».

Теперь от вопросов большой политики к местным темам. Мал-помалу идет подготовка к выборам этого года. Напомню, в 2023-м пройдет главная региональная кампания всего избирательного цикла - губернаторская. Плюс районы, глав будут избирать в трети муниципальных образований. И если до этого основными поставщиками новостей по теме «Выборы-2023» были в основном партии и потенциальные кандидаты - то губернатор Михаил Ведерников заявляет о готовности пойти на второй срок, то коммунисты выкатывают свой лонг-лист кандидатов с местным активом, Удальцовой и Бондаренко, то ЛДПР устами регионального координатора Антона Минакова замахивается на второе место - то вот теперь в центре внимания оказалась Избирательная комиссия Псковской области и созданный при ней Общественный совет. 16 февраля они провели дискуссионную площадку с достаточно оригинальным названием «Лучшая избирательная система всех времен и народов» - думаю, что тут нужна не утвердительная, а, скорее, вопросительная интонация. Мол, какая она лучшая - из избирательных систем?

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Об этом говорили в Поганкиных палатах. Как заявлялось, место для проведения дискуссии было выбрано отнюдь не случайно - дескать, благодаря Минкульту рождается новая историческая экспозиция. А история вечевой республики – это яркая страница истории Псковской земли.

Символично, что тут же прозвучал доклад на тему «Псковское вечевое право как лучший пример народной демократии». В общем, получился такой уход в седую историю - и так совпало, что всё это зарифмовалось в актуальной повестке еще и с обсуждением образа Пскова-человека. До нас докатилась мода на изображения, созданные искусственным интеллектом.

Нейросеть изобразила российские города в образе людей. Псков - это такой суровый аскетичный старец в глубоких раздумьях - не исключено, что о народной демократии и лучшей избирательной системе.

Если серьезно, то раз за разом наблюдаем проявления открытости и креативного подхода со стороны облизбиркома во главе с председателем комиссии Игорем Соповым.

На минувшей неделе была и еще одна встреча - совещание с представителями партий. Председатель избиркома выступил с докладом «Что? Где? И когда? Или какие вопросы задают политические партии?».

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Говорили, естественно, о выборах - одни из них хоть и не за горами, но в будущем. А первая кампания этого года уже стартовала - речь о досрочных выборах главы Пустошкинского района. Необходимость в их проведении появилась в связи с тем, что местные депутаты отправили в отставку главу-яблочницу Светлану Василькову. Голосование запланировано на 23 апреля, а сейчас до 2 марта проходит выдвижение кандидатов. Поучаствовать в этом процессе могут аж 27 партий, в том числе такие, например, как «Партия прямой демократии», «Зеленая альтернатива», «Казачья партия» - оказывается, есть у нас и такие, и даже могут заявиться на выборы.

- Это просто праздник какой-то («Приключения Буратино»)

Однако понятно, что список кандидатов будет значительно меньше - участие в забеге примут представители нескольких объединений, прежде всего - парламентских. Уже известно, что КПРФ будет представлять замдиректора компании «Техноснаб» Станислав Янкевич, ЛДПР выставит районного координатора Алексея Борисова, а что касается «Единой России», то, как и предполагали обозреватели ПЛН, партию власти представит глава администрации городского поселения Пустошка Юрий Кравцов. Он стал победителем предварительного голосования (иначе говоря, праймериз), об этом сегодня сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

И в продолжение разговора на муниципальные темы. Как вы знаете, там грядет реформа - преобразование муниципальных районов в округа. С соответствующей инициативой выступили представители Пыталовского, Струго-Красненского, Печорского, Опочецкого, Невельского и Красногородского районов. Седьмым стал Локнянский район. Понятно, это не муниципальный тренд - всё идет сверху. И очевидно, что заявленная реформа получит поддержку - и на уровне волостей, и на региональном уровне, в том же областном Собрании, где на следующей сессии 28 февраля будут рассмотрены законопроекты о преобразовании районов в округа, в связи с чем на сессию пригашены главы муниципалитетов-инициаторов. А накануне в Собрании обсуждали уточнения и дополнения положений регионального законодательства, связанные с предстоящей процедурой. Короче, все тут «за»; если и могли громко заявить о себе противники реформы, то в Новоржевском районе, который возглавляет представительница партии «Яблоко» Софья Пугачева. Известно, что в региональном правительстве присутствовали определенные опасения по поводу того, как этот процесс может пойти в зоне т.н. «яблочной аномалии».

- Легким движением руки брюки превращаются... брюки превращаются... («Бриллиантовая рука»)

Однако, как показывает развитие событий, и там всё проходит достаточно спокойно. В минувшую пятницу в Новоржеве состоялись публичные слушания по вопросу преобразования в округ.

Как сообщает ПЛН, собралось порядка ста человек, в том числе представители всех волостей. Выступили 26 из присутствующих, около двадцати из них поддержали инициативу. «Против» высказались представители оппозиции, члены КПРФ и «Яблока». Отмечу, что на публичные слушания в Новоржев приезжал руководитель регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг. Как сообщил побывавший на слушаниях вице-спикер областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян, новоржевцы задавали тревожащие их вопросы - и получили на них квалифицированные ответы.

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«Границы района не меняются; местная власть никуда не уходит, меняется лишь соподчиненность – главы волостей становятся подчиненными главы района, на котором лежит вся полнота ответственности за происходящее на его территории; администрации волостей становятся отделами районной администрации и физически остаются на своих местах», - еще раз прокомментировал суть изменений единоросс. В общем, по мысли сторонников преобразования, всё должно стать только лучше. Противники реформы, напротив, убеждают, что это чуть ли не ликвидация всего МСУ. Позицию тех же яблочников понять можно - реформа для них неприятная, бьет по их позициях. Как давно известно, псковское «Яблоко» в своей работе делает ставку на этот уровень МСУ. Практика показала, что стратегия была выбрана правильно - яблочники добились определенных успехов на муниципальных выборах. К тому же сама тема оптимизации (будь то здравоохранение, образование или, как сейчас, МСУ) - это традиционно тема Льва Шлосберга и компании. Так что их активность по этому вопросу вполне объяснима. Будем и дальше наблюдать за развитием событий в ходе преобразований муниципальных районов в округа.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.