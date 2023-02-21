Алексей Борисов представит ЛДПР на досрочных выборах главы Пустошкинского района. Об сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.
Фото: Избирательная комиссия Псковской области
«21 февраля Территориальная избирательная комиссия района приняла документы на выдвижение от Алексея Анатольевича Борисова, выдвинутого избирательным объединением "Пустошкинское местное отделение Псковского регионального отделения ЛДПР"», - говорится в сообщении.
Напомним, голосование будет проходить в течение двух дней – 22 и 23 апреля.