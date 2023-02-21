Алексей Борисов представит ЛДПР на досрочных выборах главы Пустошкинского района

В Псковском районе мужчину по ошибке оштрафовали за управление автомашиной в нетрезвом виде

Девушке грозит до 20 лет тюрьмы за незаконный сбыт наркотиков в Псковском районе

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про обещания, которые не исполняются

Туристско-информационный центр Псковской области принимает участие во всероссийском конкурсе

Двух печерян отправили в колонию за ограбление