Политика

Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

Госдума единогласно приняла президентский законопроект о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В документе указано, что закон вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент. Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит законопроект сегодня после обеда, пишет РИА Новости.

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Накануне Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Президент отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.

Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.

Россия и США в 2010 году подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.

К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.