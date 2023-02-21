Политика

МИД РФ заявил о готовности к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем

Россия готова идти политико-дипломатическим путем к достижению целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Еще раз хотел бы напомнить, что мы готовы к достижению целей СВО - защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранению исходящих с ее территории угроз для безопасности России, - политико-дипломатическим путем», - цитирует его ТАСС.

Галузин отметил, что преградой на этом пути является «абсолютно неконструктивная позиция Киева по этому вопросу, который с подачи Запада открыто провозгласил курс на нанесение военного поражения России "на поле боя"».