Политика

Премьер-министр провел встречу с членами фракции «Единая Россия»

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел встречу с членами фракции «Единая Россия». Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Премьер-министр заявил, что благодаря эффективной поддержке «Единой России» правительство имеет все возможности уверенно и оперативно выполнять поручения президента. Активная позиция депутатов позволяет не только принимать законы, необходимые для социально-экономического развития страны, но и обеспечивает обратную связь с людьми в регионах, отметил Михаил Мишустин.

Также председатель правительства обратил внимание на взаимодействие фракции с министерствами и ведомствами, назвав его результативным. Есть важные инициативы и конструктивная критика, а главное – ответственный подход при принятии ключевых решений.

«Именно так действовала фракция при подготовке трехлетнего федерального бюджета на текущий и два последующих года, что позволило предусмотреть в основном финансовом документе страны средства и для выполнения социальных обязательств перед гражданами, и для укрепления технологического и экономического суверенитета страны, а также для обеспечения системного развития.

Совместно с представителями фракции был реализован ряд поручений президента, в том числе по:

увеличению средств на обновление инфраструктуры в регионах, а именно специальных казначейских кредитов;

выделению дополнительных ассигнований на модернизацию общественного транспорта;

интеграции новых регионов, в частности, целый ряд инициатив, выдвинутых депутатами, помог правительству в короткие сроки подготовить законопроекты, обеспечивающие пенсионные и социальные гарантии граждан.

Системный подход в сельском хозяйстве позволил достичь рекордного показателя в сборе урожая зерновых – 157 млн тонн. Активная работа ведется и в ряде других сфер, в частности:

в целях поддержки семей с детьми введен закон, который дает возможность родителям находиться в стационаре вместе с детьми-инвалидами бесплатно;

увеличен возраст детей, для которых проезд на пригородных поездах стал бесплатным;

в сфере образования приняты законы, которые снижают бюрократическую нагрузку на учителей;

введены дополнительные гарантии для волонтеров, в том числе для них установлена возможность страхования жизни и здоровья, а также получения компенсаций;

предоставлены льготы для участников СВО, в частности в сфере образования, медицине, предпринимательстве, кредитовании и налогообложении.

«Правительство ценит сложившиеся отношения с вашей фракцией. Это позволяет законодателям и ведомствам решать самые сложные вопросы», – отметил Михаил Мишустин.