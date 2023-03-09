Премьер-министр провел встречу с членами фракции «Единая Россия»

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел встречу с членами фракции «Единая Россия». Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Премьер-министр заявил, что благодаря эффективной поддержке «Единой России» правительство имеет все возможности уверенно и оперативно выполнять поручения президента. Активная позиция депутатов позволяет не только принимать законы, необходимые для социально-экономического развития страны, но и обеспечивает обратную связь с людьми в регионах, отметил Михаил Мишустин.
Также председатель правительства обратил внимание на взаимодействие фракции с министерствами и ведомствами, назвав его результативным. Есть важные инициативы и конструктивная критика, а главное – ответственный подход при принятии ключевых решений.
«Именно так действовала фракция при подготовке трехлетнего федерального бюджета на текущий и два последующих года, что позволило предусмотреть в основном финансовом документе страны средства и для выполнения социальных обязательств перед гражданами, и для укрепления технологического и экономического суверенитета страны, а также для обеспечения системного развития.
Совместно с представителями фракции был реализован ряд поручений президента, в том числе по:
Системный подход в сельском хозяйстве позволил достичь рекордного показателя в сборе урожая зерновых – 157 млн тонн. Активная работа ведется и в ряде других сфер, в частности:
«Правительство ценит сложившиеся отношения с вашей фракцией. Это позволяет законодателям и ведомствам решать самые сложные вопросы», – отметил Михаил Мишустин.