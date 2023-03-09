Политика

Самовыдвиженец подала документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пустошкинского района

Самовыдвиженец Ирина Алиева представила документы на регистрацию в территориальную избирательную комиссию для участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района 13 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК.

Фото: ТИК Пустошкинского района

ТИК района в течение десяти дней должна принять решение о регистрации (отказе в регистрации) кандидата.

22 февраля Ирина Алиева предоставила документы о самовыдвижении.

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Напомним, на досрочные выборы главы Пустошкинского района выдвинулись пять кандидатов. Выборы пройдут 22-23 апреля.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.