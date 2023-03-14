Политика

ЦИК России рассматривает заявку Псковской области на проведение ДЭГ

Центризбирком рассматривает заявку Псковской области на проведение дистанционного электронного голосования в Единый день голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

«Мы продолжаем развивать и совершенствовать применение на выборах дистанционного электронного голосования наряду с традиционным, и есть основания предполагать, что в этом году оно может стать самым масштабным по сравнению с предыдущими. Мы внимательно рассмотрим поступившие заявки, разберем все плюсы и минусы применения ДЭГ на той или иной территории. И только потом определим те субъекты, которые будут максимально готовы к проведению дистанционного электронного голосования», - сказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Потенциально ДЭГ может охватить 458 выборов и 1 495 видов бюллетеней. Общее число избирателей, которые могут принять участие в указанных выборах – около 23 миллионов человек.

Регионы, подавшие заявку на ДЭГ:▫️Республика Карелия

Республика Крым;

Чувашская Республика – Чувашия;

Архангельская область (НАО);

Белгородская область;

Владимирская область;

Воронежская область;

Кировская область;

Ленинградская область;

Липецкая область;

Московская область;

Нижегородская область;

Псковская область;

Ярославская область;

Ненецкий автономный округ;

Самарская область;

Ульяновская область;

Пермский край;

Оренбургская область;

Омская область;

Республика Хакасия;

Новосибирская область;

Томская область;

Забайкальский край;

Калининградская область.

Напомним, в 2022 году ДЭГ применялось на выборах депутатов Псковской городской Думы.