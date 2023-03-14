Политика

Результаты надомного голосования стали причиной спора Игоря Сопова и Николая Кузьмина

Тезис о том, что надомное голосование на выборах обязательно складывается в пользу «партии власти», опроверг председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Другой участник передачи - активист псковского «Яблока» Николай Кузьмин - ранее озвучил мнение о том, что чем больше явка на дому, тем выше результаты у «партии власти» и ниже у других политических объединений.

«Я внимательно анализирую каждую избирательную кампанию. С 2018 года, с выборов президента каждый год мы охватываем голосование вне помещения примерно 16-17%, - рассказал Игорь Сопов. - Это традиционно для Псковской области. У нас в Псковской области большое количество избирательных участков и избирателей находятся вне больших городов и вне больших населенных пунктов. Нам приходится к ним выезжать. Вы сказали, что голосование вне помещения для голосования нацелено на одну партию. Откуда данные о том, что люди голосуют только за "партию власти"? Вы проводили исследование? Вы сказали, что они голосуют только за "Единую Россию"».

Николай Кузьмин ответил, что он сам проанализировал данные, получив их из Государственной автоматизированной системы «Выборы».

«Я взял 609 избирательных участков в 2021 году, которые были на территории Псковской области. Поместил на декартову систему координат результаты выборов за каждую партию. Построил линию тренда, обычную прямую линию без квадратных степеней. Мы четко прослеживаем, что чем больше явка на дому, тем выше голосование за "партию власти" и тем меньше голосования за другие партии», – ответил он.

Председатель облизбиркома напомнил, что на выборах используется тайное голосование, в связи с чем задался вопросом, откуда появилась информация о конкретном распределении голосов избирателей, голосовавших вне помещения.

«Как вы можете узнать, как люди проголосовали вне помещения? Голоса в итоге смешиваются. Как вы вычленяете это?» – риторически отметил Игорь Сопов.

Напомним, что программа с участием председателя областной избирательной комиссии Игоря Сопова и активиста партии «Яблоко» Николая Кузьмина вышла в прямом эфире «ПЛН FM» в среду, 15 марта. Участники передачи обсудили плюсы и минусы избирательной системы, ответили на вопросы ведущего и радиослушателей.

Программа «Армрестлинг» - это противостояние двух персон, имеющих разные взгляды на ту или иную проблему или негативное отношение друг к другу.