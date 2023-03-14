Политика

«Гайд-парк»: Депутат Андрей Михайлов о муниципальной реформе и областном конкурсе ТОСов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 марта. Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов.

Ключевые темы, которые с ним обсудила ведущая Любовь Кузнецова, — это начавшаяся в регионе муниципальная реформа и областной конкурс ТОСов. Кроме того, депутат прокомментировал развернувшуюся на парламентском часе дискуссию о развитии псковского спорта, рассказал, какая работа по поддержке мобилизованных ведется в Островском районе.