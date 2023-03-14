Политика

Первый межрегиональный форум ТИКов пройдет в Пскове

Первый межрегиональный форум территориальных избирательных комиссий пройдет в Пскове 17 и 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Планируется проведение ознакомительной экскурсии для участников форума с посещением Кремля. Основная часть мероприятия пройдёт в пространстве «Точка кипения» на улице Льва Толстого, 4.

В рамках форума будет организована работа девяти секций: