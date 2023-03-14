Первый межрегиональный форум ТИКов пройдет в Пскове

Первый межрегиональный форум территориальных избирательных комиссий пройдет в Пскове 17 и 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Планируется проведение ознакомительной экскурсии для участников форума с посещением Кремля. Основная часть мероприятия пройдёт в пространстве «Точка кипения» на улице Льва Толстого, 4.
В рамках форума будет организована работа девяти секций:
- «Международное избирательное право на примере Республики Беларусь»,
- «Дистанционное электронное голосование»,
- «Практика работы с организованными группами "общественных контролеров"»,
- «Информационная работа избирательных комиссий»,
- «Цифровые инструменты в работе избирательных комиссий»,
- «Избирательный участок»,
- «Молодежные избирательные комиссии и их роль в избирательной системе»,
- «Многодневное голосование»,
- «Актуальные вопросы подготовки к ЕДГ-2023: новое в законодательстве».