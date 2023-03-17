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Политика

Рабочая группа по вопросам СВО подготовила второй доклад президенту

17.03.2023 11:42|Псков

Предложения по дополнительным социальным гарантиям участникам СВО, защите их трудовых и имущественных прав, а также развитию оборонно-промышленного комплекса вошли во второй доклад рабочей группы по вопросам СВО президенту. Инициативы представили на выездном заседании группы, которое состоялось на базе войсковой части в Краснодарском крае, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, уже готовится ряд законодательных инициатив. Они касаются ипотечного кредитования, установления надбавок к денежному довольствию военных-срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов.

«В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаёмщиками по кредиту. Сейчас это возможно только если созаёмщиком выступали супруга или несовершеннолетние дети. Ещё одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца. Опять же большое количество обращений по этой теме поступает к нам в группу», — отметил он.

Также рабочая группа выявила ещё одну проблему — когда семья сотрудника органов внутренних дел, ещё во время службы вставшего на учёт для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается права на жильё в случае его гибели в СВО. Законопроект, который решит эту проблему, подготовлен и проходит последние согласования.

Для защиты трудовых прав участников СВО при прохождении ими военной службы рабочая группа предлагает законодательно установить порядок расторжения с ними срочных трудовых договоров по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

«Предлагаем также установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования. Речь идёт о прифронтовой полосе — Белгородской, Брянской, Курской областей и ряда других территорий. Напомню, что подобный подход у нас уже применяется в отношении срочников, которые проходят службу в Чеченской Республике», — сообщил Андрей Турчак.

Помимо этого, в доклад президенту войдёт предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.

Блок предложений рабочей группы, который также будет отражён в документе главе государства, касается совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК.

«Мы с Денисом Валентиновичем Мантуровым провели совместное заседание. Ряд предложений, которые с нашей стороны были выдвинуты, вошли в итоговый протокол. Во втором докладе Президенту мы обязательно их отразим. Один из примеров: в соответствии с указом президента учёным-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработки военной специальной техники сейчас выплачиваются стипендии в размере 500 тысяч рублей. Всего платят 1,5 тысячи таких стипендий в год. Мы предлагаем это количество увеличить в 2 раза», — сообщил Андрей Турчак.

В части реабилитации раненых военнослужащих рабочая группа предлагает разработать межведомственную программу и заложить в её основу опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев. Инициативу поддерживают паралимпийский комитет и Минспорта, сообщила замглавы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба «Единой России» Анна Кузнецова.

Помимо этого, она отметила, что вместе с Минобороны прорабатываются предложения по совершенствованию медицинской помощи и сопровождению участников спецоперации, которые получили тяжёлые ранения и нуждаются в длительном уходе.

Анна Кузнецова также предложила взять на контроль вопрос наличия и доступности в регионах военно-врачебных комиссий.

«Некоторым бойцам, в том числе имеющим ранения, приходится выезжать достаточно далеко, чтобы пройти освидетельствование. Очень важно, чтобы это можно было сделать как можно ближе», – подчеркнула она.

Ещё один вопрос, который касается медицинских гарантий участников СВО, – единый подход в их предоставлении вне зависимости от того, в каком подразделении они проходят службу. Речь идёт в том числе о лекарственном обеспечении.

«Это кадровые военнослужащие, бойцы добровольческих формирований и иных подразделений. Предлагается внести изменения в ряд законов и распространить все виды медицинской помощи, включая медико-психологическую реабилитацию, лекарственное обеспечение на всех участников специальной операции», – отметил член рабочей группы по вопросам СВО, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Прорабатывается и вопрос о финансовых гарантиях для военнослужащих в зоне СВО. Сейчас по закону о кредитных каникулах существует ряд ограничений по обращению взысканий на средства должников мобилизованных. Необходимо изменить закон о банкротстве и исключить возможность блокировки финансовыми управляющими банковских счетов должников-участников специальной военной операции, на которые зачисляются боевые выплаты, отметил Дмитрий Вяткин.

Блок предложений рабочей группы, который вошёл во второй доклад президенту, посвящён развитию ОПК.

«На период СВО считаем необходимым объединить техническую приёмку изделий в отделы технического контроля предприятий и военными представителями Минобороны. То есть отделы технического контроля и военпреды должны работать вместе, это будет быстрее и эффективнее», — отметил член рабочей группы, глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенёв.

Также требуется разработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей в лице гендиректоров предприятий ОПК, но и военных представителей Минобороны. И выработать системные меры по доведению трофейной техники до конструкторов и разработчиков на предприятиях ОПК в целях её исследования, своевременной реакции на появляющиеся у противника образцы вооружений.

Изменений требует и положение о госрегулировании цен на продукцию ОПК. В этой связи предлагается установить авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказов.

«При согласовании цены продукции в состав планируемых расходов на оплату труда всех категорий работников предприятий необходимо учитывать средний размер оплаты труда в соответствии с утверждённым бюджетом организации на год», — сказал Владимир Гутенёв.

В заключение Андрей Турчак отметил, что в рабочую группу продолжают поступать жалобы по обеспечению и доукомплектованию, а также работе военкоматов. Этой теме будет посвящено отдельное заседание группы. Ещё одно – пройдёт на базе военного госпиталя имени А. А. Вишневского в Москве. На нём рассмотрят вопросы медицинского сопровождения участников СВО – начиная от комплектования аптечек и заканчивая транспортировкой военнослужащих к месту лечения и реабилитации.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Теги: #Единая Россия #рабочая группа
Источник: Псковская Лента Новостей
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